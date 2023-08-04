Этот орган не фильтр. Диетолог развенчала мифы о говяжьей печени

Долгое время считалось, что субпродукты - это совсем не полезно, а даже вредно. Но это совсем не так.

Диетолог Снежана Ворошилова в Instagram на примере говяжьей печени развеяла мифы относительно вредности этого продукта.

Почему говяжья печень - полезна

В говяжьей печени содержится очень много полезных нутриентов. В этом органе есть витамин В12, который необходим для правильной работы нервной системы; витамин А (ретинол) - для качественного зрения и крепкой имунной системы; а также - D, Е, K.

Макро и микроэлементы: железо, фосфор, калий, натрий, кальций, магний, медь.

Мифы о печени

Диетолог объяснила, что вопреки мифу - печенка это не фильтр, а завод, на котором происходит метаболизация и разборка разных веществ. Поєтому тут очень много нутриентов.

Печень отлично подходит для диетического питания. В 100 граммов продукта всего 127 калорий и 4 грамма жиров.

Еще один миф, что печень сложно и долго готовить. Это не так. Достаточно 30-40 минут тушить и можно не вымачивать в молоке.

Из печенки вы сможете сделать чудесный паштет, не обязательно есть ее в тушеном виде.