Этот орган не фильтр. Диетолог развенчала мифы о говяжьей печени
Долгое время считалось, что субпродукты - это совсем не полезно, а даже вредно. Но это совсем не так.
Диетолог Снежана Ворошилова в Instagram на примере говяжьей печени развеяла мифы относительно вредности этого продукта.
Почему говяжья печень - полезна
В говяжьей печени содержится очень много полезных нутриентов. В этом органе есть витамин В12, который необходим для правильной работы нервной системы; витамин А (ретинол) - для качественного зрения и крепкой имунной системы; а также - D, Е, K.
Макро и микроэлементы: железо, фосфор, калий, натрий, кальций, магний, медь.
Мифы о печени
Диетолог объяснила, что вопреки мифу - печенка это не фильтр, а завод, на котором происходит метаболизация и разборка разных веществ. Поєтому тут очень много нутриентов.
Печень отлично подходит для диетического питания. В 100 граммов продукта всего 127 калорий и 4 грамма жиров.
Еще один миф, что печень сложно и долго готовить. Это не так. Достаточно 30-40 минут тушить и можно не вымачивать в молоке.
Из печенки вы сможете сделать чудесный паштет, не обязательно есть ее в тушеном виде.
Мы давали рецепт простого печеночного паштета, который готовится в считанные минуты.
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