Забудьте о том, что пицца - вредна. Диетолог рассказала, как выбрать полезную
Многие считают, что пицца является junk food (мусорная еда) и в здоровом питании у нее плохая репутация. Но действительно ли это так и стоит ли демонизировать эту итальянскую выпечку?
Все что нужно знать о пицце рассказала в Instagram диетолог Снежана Ворошилова.
Что мы знаем о пицце
Пицца - это традиционное итальянское блюдо, запеченная лепешка из теста 3-4 мм с начинкой, которая укладывается сверху.
Если почитать историю пиццы, то мы можем понять, что поначалу это была вполне здоровая пища: мука твердых сортов пшеницы, соль, вода+оливковое масло и начинка.
В начинку всегда шли томаты, пряные травы (орегано, базилик), сыр моцарелла, пекорино романо или пармезан, каперсы, оливки, анчоусы, морепродукты или ветчина, грибы и томатный соус.
Вредна ли пицца?
По словам диетолога, в первоначальном своем виде пицца совсем не вредна, но ее американская интерпретация с беконом, колбасой - уже не может считаться здоровой. Отсюда можно сделать вывод, что все зависит от начинки, которую кладут в эту ароматную выпечку.
Как выбрать лучшую пиццу?
- не забывайте о том, что вы можете при заказе менять составляющие: добавлять двойные томаты, менять колбасу на курицу или телятину, добавлять сладкий перец, грибы или другие составляющие, которых не хватает на ваш вкус.
- выбирайте пиццу на тонком тесте
- не берите варианты с колбасой, беконом, ветчиной, сардельками, картофелем фри
- если пицца не содержит томатов, овощей, зелени - добавляйте дополнительно, так как томатами пиццу не испортишь
Кстати, добавьте всего один ингредиент в кастрюлю с молодым картофелем и вы не захотите им делиться.
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