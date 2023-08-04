Цей орган не фільтр. Дієтолог розвінчала міфи про яловичу печінку

Довгий час вважалося, що субпродукти - це не корисно, і навіть шкідливо. Але це зовсім не так.

Дієтолог Сніжана Ворошилова у Instagram на прикладі яловичої печінки розвіяла міфи щодо шкідливості цього продукту.

Чому яловича печінка – корисна

У яловичій печінці міститься дуже багато корисних нутрієнтів. У цьому органі є вітамін В12, необхідний для правильної роботи нервової системи; вітамін А (ретинол) - для якісного зору та міцної імунної системи; а також - D, Е, K.

Макро та мікроелементи у печінці: залізо, фосфор, калій, натрій, кальцій, магній, мідь.

Міфи про печінку

Дієтолог пояснила, що всупереч міфу - печінка це не фільтр, а завод, на якому відбувається метаболізація та розбирання різних речовин. Тому тут дуже багато нутрієнтів.

Печінка чудово підходить для дієтичного харчування. У 100 г продукту всього 127 калорій і 4 грами жирів.

Ще один міф, що печінку складно та довго готувати. Це не так. Достатньо 30-40 хвилин потушкувати й можна не вимочувати в молоці.

З печінки ви зможете зробити чудовий паштет, не обов'язково їсти її у тушкованому вигляді.