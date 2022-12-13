Чистим гранат без брызг и грязных рук: зернышки выпадут сами

Очистка граната часто оставляет много брызг вокруг, а руки становятся грязными и липкими. Но есть ряд способов, как избежать таких неприятностей.

О супрспособе, который поможет быстро разобрать гранат, читайте ниже в материале Styler.

Инструкция по очистке

Аккуратно срежьте верхнюю часть по кругу – ту, где у фрукта хвостик. Старайтесь не задеть зернышки, чтобы избегать вытекания сока.

Вырежьте внутреннюю белую часть.

Внутри вы увидите, что гранат состоит из пяти секций, разделенных перепонками. Сделайте по этим перепонкам надрезы.

Раскройте по ним гранат и зернышки легко отойдут от перепонок.

Можно сделать проще. Перевернуть уже раскрытый гранат над миской и постучать по нему рукояткой ножа. Зерна начнут выпадать в посуду.

Далее вам останется только наслаждаться зернышками, получая заряд витаминов и микроэлементов, которыми очень богат этот фрукт.

Гранат можно есть не всем, он протипоказан: