Чистим гранат без брызг и грязных рук: зернышки выпадут сами
Как почистить гранат без брызг (фото: pixabay)
Очистка граната часто оставляет много брызг вокруг, а руки становятся грязными и липкими. Но есть ряд способов, как избежать таких неприятностей.
О супрспособе, который поможет быстро разобрать гранат, читайте ниже в материале Styler.
Инструкция по очистке
- Аккуратно срежьте верхнюю часть по кругу – ту, где у фрукта хвостик. Старайтесь не задеть зернышки, чтобы избегать вытекания сока.
- Вырежьте внутреннюю белую часть.
- Внутри вы увидите, что гранат состоит из пяти секций, разделенных перепонками. Сделайте по этим перепонкам надрезы.
- Раскройте по ним гранат и зернышки легко отойдут от перепонок.
Можно сделать проще. Перевернуть уже раскрытый гранат над миской и постучать по нему рукояткой ножа. Зерна начнут выпадать в посуду.
Далее вам останется только наслаждаться зернышками, получая заряд витаминов и микроэлементов, которыми очень богат этот фрукт.
Гранат можно есть не всем, он протипоказан:
- При болезнях пищеварительно тракта (но без косточек можно),
- Людям с низким давлением, чтобы не понизить его еще больше.
- Детям до двух лет.
- При аллергии и индивидуальной непереносимости.
Ранее мы писали также, что будет, если регулярно есть гранат с косточками.
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