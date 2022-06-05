Натуральні ліки: які хвороби лікує вода з лимоном

Вода з лимоном або його соком не тільки добре освіжає, але також служить джерелом численних необхідних поживних речовин для організму. Також такий напій може стати справжніми ліками й запобігти виникненню ряду проблем зі здоров'ям.

Які корисні властивості у лимонної води та що вона лікує - читайте в матеріалі нижче.

Сік плодів лимона, змішаний з водою, наповнений ключовими вітамінами і поживними речовинами, має свіжий смак і безпечний для здоров'я. Так, лимонна вода буде більш корисним варіантом в порівнянні з іншими ароматизованими напоями, такими як соки або не дієтична газована вода з цукром.

Вода з лимоном вважається відмінним джерелом антиоксидантів. Вітамін С, що міститься в лимонах (і інших цитрусових) допомагає захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Він також знижує ризик захворювань серцево-судинної системи та інсульту, зміцнює імунну систему і бореться з інфекціями, передає The Manual.

Лимонна вода також містить цитрат солі - сполуку, яка підтримує профілактичний механізм проти утворення каменів у нирках.

На додаток до вмісту вітаміну С і цитрату лимонна вода містить інші корисні речовини, такі як флавоноїди рослинного походження. Вони мають властивості, які допомагають захистити клітини від пошкоджень і пов'язані з перевагами для метаболічного здоров'я, такими як покращення кровообігу, уникнення проблем з глюкозою, чутливість до інсуліну і модуляція ліпідного обміну.

Крім того, що містяться в лимонній воді біофлавоноїди сприяють зміцненню судинних стінок.

Вживання води з лимоном може допомогти запобігти утворенню каменів у нирках.

Так, дослідження показали, що щоденне вживання пів склянки концентрату лимонного соку, розведеного водою, або соку двох лимонів збільшує вміст цитрату в сечі. Це, своєю чергою, знижує ризик утворення каменів у нирках. Ефект досягається завдяки їх розщепленню лимонною кислотою.

Також тепла лимонна вода, особливо вранці, може допомогти вашій системі травлення, дозволяючи ефективно перетравлювати їжу і запобігати запори та накопичення токсинів.

Чи є побічні ефекти від вживання лимонної води?

Занадто висока кислотність у лимонної води може викликати несприятливі побічні ефекти.

За даними Американської стоматологічної асоціації, постійний вплив кислотності лимонної води на зуби може зруйнувати зубну емаль. Цього можна уникнути, чистячи зуби відразу після вживання води з лимоном.

Людям зі схильністю до виразок також рекомендують звести до мінімуму або уникати вживання води з лимоном.

В цілому ж дослідження рекомендують 1 або 2 склянки води з лимоном під час їжі та 1 стакан між прийомами їжі.