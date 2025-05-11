Этот молочный продукт признан самым вредным: он есть почти в каждом холодильнике

Какой молочный продукт совсем бесполезен?

Речь идет о сладких фруктовых йогуртах с длительным сроком хранения. На первый взгляд, йогурт считается полезной пищей, способствующей пищеварению и являющейся источником белка и кальция. Но специалисты подчеркивают: все зависит от состава. Именно популярные ароматизированные йогурты, которые продаются в пластиковых стаканчиках и имеют "фрукты" или "злаки" в названии, - это настоящая ловушка для здоровья.

Почему такие йогурты вредны?

Высокое содержание сахара

Один стакан такого йогурта может содержать до 5-6 чайных ложек сахара - почти половина суточной нормы. Это способствует набору веса, колебаниям уровня глюкозы в крови и даже риску развития диабета 2 типа.

Искусственные добавки

В составе часто содержатся ароматизаторы, красители, загустители и стабилизаторы, которые не имеют ничего общего с настоящим йогуртом. Они могут вызвать аллергические реакции или раздражение желудочно-кишечного тракта.

Низкое количество полезных бактерий

Из-за пастеризации и консервантов в магазинных йогуртах почти не остается живых пробиотиков, а значит, польза для пищеварения - минимальная.

Какие йогурты лучше выбирать?

Диетологи советуют не поддаваться на маркетинг и внимательно читать этикетку. Лучшим выбором будет натуральный йогурт без добавления сахара, с коротким сроком хранения - или же самостоятельно приготовленный дома. К нему можно добавить свежие ягоды, мёд или немного орехов - так вы получите действительно полезный перекус без вреда для здоровья.