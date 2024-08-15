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Этот цвет принесет успех 15 августа. Астролог назвала главные запреты этого дня и дала полезные советы

Что нельзя делать 15 августа (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Астролог Катерина Соловьева рассказала, что в четверг следует учитывать влияние не только ретроградного Меркурия, но и Юпитера - планеты "большого счастья". И есть определенные цвета, которые помогут схватить птицу счастья за хвост.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева составила прогноз на 15 августа и назвала несколько полезных советов.

Прогноз астропогоды на 15 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических вмешательств. Из-за ретроградности Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение важных платежей и прочее", - подчеркнула астролог.

"Непродуманное использование энергий дня может вызвать боль в теле. До 18:07 не нужно планировать большие интеллектуальные и физические нагрузки", - добавила она.

Вместе с тем, пояснила Соловьева, в 18:07 начинается один из самых энергетически мощных периодов. В организме человека просыпаются мощные силы. И если не уметь управлять ими, считает эксперт, можно навредить себе и своему здоровью.

"Все дела нуждаются в максимальном осознании, собранности и усердии.
Нужна повышенная осторожность в делах, заканчивайте все, что было начато, до логического завершения", - подчеркнула астролог.

"Беритесь за дела только при условии, что вы осознаете весь процесс от начала до конца. Заботьтесь о близких людях, делайте подарки, дарите радость окружающим", - также рассказала она.

Гороскоп на 15 августа (коллаж: РБК-Украина)

Астролайфхаки на четверг

"15 августа - день Юпитера, планеты "большого счастья", широких горизонтов и отличных возможностей. Избегайте болтливости и непоследовательности, особенно, если это касается средств коммуникаций, разнообразных гаджетов, транспорта, поездок, документации, торговли и обучения", - рассказала Соловьева.

Вы можете сбалансировать юпитерианские энергии, если будете использовать в одежде и украшениях индиго и фиолетовый цвет.

Из-за общего фона суток, отмечает астролог, лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что касается всего иностранного: языка, зарубежных отношений, международного сотрудничества и прочее.

"Это замечательное время, чтобы расширить свои знания в религии, философии, прослушать семинар, познакомиться с книгой на эту тему от авторитетного автора", - отметила Соловьева.

Напомним, ранее были названы знаки Зодиака, у которых скоро изменится жизнь.

Кроме того, уже появился Таро-гороскоп на 15 августа.

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