Этот тропический коктейль насытит вас надолго и поможет худеть

Пинья колада - алкогольный напиток, основными ингредиентами которого являются ром, ананас и кокос. Отказавшись от вредного для здоровья алкоголя и заменив его несколькими другими добавками, вы можете произвести гораздо более здоровую замену праздничного напитка.

Как сделать напиток, который надолго вас насытит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Strona Zdrowia.

Что входит в полезный коктейль

Содержащийся в напитке ананас низкокалорийный содержит большую дозу витамина А и С и клетчатку, которая поддерживает работу кишечника. Он также способствует снижению веса, поскольку содержит фермент под названием бромелайн, улучшающий пищеварение, ускоряющий метаболизм и помогающий расщеплять белки в организме.

Также ананас помогает очистить организм от токсинов. Он также содержит большое количество марганца, который улучшает пищеварение, очищает и способствует сжиганию жира и глюкозы.

Кокосовое молоко содержит жирные кислоты, поддерживающие работу мозга и сердца. Они также помогают сохранить стройную фигуру, поскольку насыщают надолго и поддерживают работу кишечника.

Кроме того, кокосовое молоко обладает антибактериальными, противовирусными и противовоспалительными свойствами. Банан также насыщает вас надолго и содержит природные сахара, которые не усваиваются так быстро, как добавленные сахара.

Благодаря этому они не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови. Коктейль a la piña colada может заменить полноценный прием пищи.

Напиток снабжает организм необходимыми витаминами и минералами, хорошо увлажняет организм и добавляет энергии благодаря содержанию жирных кислот и углеводов. Это также облегчает стул и предотвращает метеоризм и запоры.

Как приготовить домашний коктейль?

Коктейль для похудения, такой как пинья-колада, простой и быстрый в приготовлении, а ингредиенты легко доступны в большинстве магазинов, в частности:

1 банан,

3-4 ломтика свежего ананаса (или консервированного ананаса),

20 г овсяных хлопьев,

250 мл молока или растительного напитка,

250 г кокосового молока.

Как приготовить полезную пенью колоду?

Овсяные хлопья залейте половиной стакана молока и отставьте примерно на 10 минут. Очистите банан и нарежьте его на более мелкие кусочки. Добавьте к хлопьям и молоку нарезанный кубиками ананас.

Добавьте кокосовое молоко и размешайте до однородности. Если напиток слишком густой, добавьте еще молоко или воду.

Вы можете выпить коктейль сразу или взять его с собой на работу, обучение или в путешествие. Вы также можете хранить его в холодильнике и выпить в течение 2 дней.

Таким образом вы можете приготовить две порции сразу, а одну оставить в холодильнике. Благодаря этому на следующий день у вас будет готовый завтрак.