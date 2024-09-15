Этот фрукт выглядит гнилым, но только тогда его можно есть. Узнайте о его супер-свойствах

Мушмула - забытое древнее растение, плоды которого съедобны и вкусны только тогда, когда они выглядят гнилыми.

Что можно приготовить из мушмулы - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что известно о фрукте

Мушмула обыкновенная (Mespilus germanica или Crataegus germanica) - это многолетний кустарник или невысокое дерево высотой до 7 м. В природе произрастает в горных каменистых лесах от Крыма через Кавказ до Ирана. Относится к семье розоцветных, как айва и яблоки.

Плоды мушмулы похожи на крохотные яблочки или крупные плоды шиповника. Созревают они очень поздно, только в конце октября или начале ноября. Спелые плоды коричневые, гладкие или слегка опушенные, до 4 см в диаметре.

Они съедобны, но в сыром виде тверды и невкусны, поскольку имеют кислый вкус. Собирать их лучше после первых заморозков. Вы также можете заготовить заранее, но тогда их нужно заморозить в морозилке. Затем крахмал, содержащийся в них, превращается в сахар, и они приобретают сладкий вкус, похожий на сочетание яблока и сливы.

Сейчас в Украине растение можно встретить в парках, где его высаживают как декоративное растение. Однако использовать его плоды и готовить из них оригинальные блюда следует. Морозостойкое дерево и не имеет особых требований к выращиванию. Поэтому вы можете усадить его в своем саду, чтобы насладиться этими оригинальными плодами.

Чем полезна мушмула

В лечебных целях можно использовать плоды, листья, кору, семена и древесину мушмулы. Фрукты содержат сахар, органические кислоты, жирные кислоты, каротиноиды, аминокислоты и белки, большую дозу витамина С и Е, а также железо, магний, калий и цинк. Плоды мушмулы богаты биоактивными фенольными соединениями, такими как флавоноиды и фенолокислоты.

Благодаря этому мушмула имеет следующие эффекты:

антиоксидант,

антидиабетический,

противомикробный,

антибактериальный,

цитотоксический.

Благодаря высокому содержанию витамина С, продукты из мушмулы следует употреблять во время простуды или гриппа, ведь они поддерживают иммунитет и помогают бороться с микроорганизмами.

Плоды мушмулы содержат также антиоксиданты, которые борются со свободными радикалами и таким образом замедляют процесс старения. Благодаря этому, употребляя эти редкие плоды, вы позаботитесь о своей красоте и молодости.

Однако содержание пектина означает, что эти фрукты оказывают благотворное влияние на пищеварительный тракт и процессы пищеварения. Они ускоряют метаболизм и поддерживают пищеварение. Поэтому следует добавлять варенье или желе из мушмулы в жирное мясо и жаркое.

Употребление мушмулы также помогает похудеть, потому что фрукт дает ощущение сытости дольше, подавляет чувство голода и ускоряет пищеварение.

Так выглядят плоды мушмулы (Скриншот)

Что можно приготовить из мушмулы?

Спелые и замороженные плоды мушмулы пригодны для варенья, варенья, желе, пудинга, сока, настойки, вина, также их можно запекать с гвоздикой и маслом или использовать в качестве добавки к мясу (жаркое, утка, курица и т.д.). Собирают плоды с конца октября по ноябрь, желательно после первых заморозков.

Замороженную мушмулу поставить в теплое место примерно на неделю, чтобы она размягчилась и приобрела сладковатый вкус и кремовую консистенцию. Через это время они могут выглядеть гнилыми и испорченными, но пусть вас это не отпугивает так оно и должно быть.

По вкусу их мякоть напоминает яблочное пюре с нотками цитрусовых, фиников и абрикоса. Благодаря своим уникальным свойствам и позднему созреванию плоды мушмулы могут быть ценным диетическим компонентом.

Вы можете использовать их, когда других сезонных фруктов и овощей больше нет. Поэтому стоит посадить в своем саду простую в выращивании мушмула и наслаждаться оригинальными плодами и консервацией, которую не купишь в местном магазине, супермаркете или даже на рынке.