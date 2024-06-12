Этот фрукт - чемпион по полезности. Продается в каждом супермаркете

Потребление большого количества фруктов и овощей - очень полезно для здоровья, ведь они богаты витаминами и клетчаткой. Один эксперт обнаружил, что определенный фрукт, который можно найти в каждом супермаркете, может принести ряд невероятных преимуществ для здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Times.

Какой фрукт чемпион по полезности?

По словам диетолога Алексы Руани, красный виноград может помочь снизить уровень холестерина и воспаления, а также повысить иммунитет.

Исследователь в области диетологии из Университетского колледжа Лондона - доктор Руани объяснила, что красный виноград богат полифенолами.

Это антиоксидантные растительные соединения. Красный виноград, в частности, содержит антоцианы, синий пигмент полезен для здоровья мозга, и ресвератрол, оказывает противовоспалительное и антивозрастное действие.

Кожа и косточки красного винограда также богаты другими антиоксидантами, включая катехины и эпикатехины, также содержащиеся в чае и, как известно, уменьшают окислительный стресс в организме.

Что говорят исследования?

"Очень детальное исследование Nature 2023 с участием здоровых мужчин и женщин показало, что потребление трех 80-граммовых порций винограда [это примерно 14 виноградин на порцию] в течение двух недель повышает уровень полезных бактерий, таких как Streptococcus thermophilus, и уменьшает потенциально вредные Holdemania, способствуя здоровому микробиому кишечника", - отметила Руани.

Эти изменения часто связаны с улучшением пищеварения, поддержанием иммунитета и уменьшением воспаления.

Это исследование также показало значительное увеличение молекул, связанных с восстановлением ДНК, что свидетельствует о том, что биологически активные соединения в винограде могут усилить механизмы, связанные с более здоровой и долгой жизнью.

Известно, что виноград снижает липопротеины низкой плотности благодаря количеству клетчатки, которое он содержит.

Это связано с тем, что растворимые волокна могут задерживать или даже уменьшать всасывание определенных питательных веществ в кровь, например холестерина. Другое исследование, опубликованное в журнале Food and Function в 2015 году, выявило преимущества красного винограда.

Ученые обнаружили, что люди с высоким уровнем холестерина, которые ели три чашки красного винограда в день в течение восьми недель, имели более низкий общий холестерин, а также снижали липопротеины низкой плотности.

В рамках исследования исследователи из Бушерского университета медицинских наук в Иране разделили 69 пациентов на три группы.

Две группы употребляли по 500 г красного винограда Кондори или белого винограда Шахруди ежедневно в течение восьми недель, тогда как третья группа не делала ни того, ни другого.

"Общая антиоксидантная способность была значительно увеличена как в группах потребления красного, так и белого винограда по сравнению с контрольной группой", - рассказали ученые.