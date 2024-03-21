Этот бюджетный смартфон обещает превзойти iPhone 15: раскрыты характеристики

Характеристики смартфона

В восьмом поколении смартфонов Google Pixel впервые будет установлен экран с частотой обновления 120 Гц. В прошлогодней модели Google Pixel 7a был использован дисплей с частотой обновления 90 Гц, в то время как у пользователей iPhone 15 остается экран с частотой 60 Гц.

Смартфон Google Pixel 8a будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном с пиковой яркостью 1400 нит, что на 400 нит больше, и разрешением 2400 × 1080 пикселей. Кроме того, Pixel 8a станет первым смартфоном в серии "а", поддерживающим DisplayPort - технологию, позволяющую подключение смартфона к монитору.

Новая модель будет оснащена мощным процессором Tensor G3, а камеры останутся теми же, что и в Pixel 7a: основная (64 Мп), широкоугольная (13 Мп) и фронтальная (13 Мп).

Предполагается, что смартфон будет доступен в четырех цветовых вариантах: Obsidian (черный), Porcelain (белый), Bay (светло-голубой) и Mint (светло-зеленый).

Доступность и цена

Ожидается, что Pixel 8a будет доступен в большинстве стран по сравнению с предшественником, а его начальная цена составит от 499 долларов (19 400 гривен). Такая же цена была у Google Pixel 7a в прошлом году. Презентация смартфона ожидается в мае на мероприятии Google I/O 2024.