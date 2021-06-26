Церковний календар на липень 2021: українців чекає два важливих релігійних свята

Різдво Іоанна Предтечі

У цей день, 7 липня, православні віруючі вшановують пам'ять святого, який передбачив прихід Ісуса Христа, а потім хрестив Спасителя у водах Йордану.

Свято на честь Різдва Іоанна Хрестителя - одне з тих вельми нечисленних свят православного церковного календаря, коли святкується народження особи, що прославляється. Адже в назвах інших православних свят слово "різдво" зустрічається всього лише двічі - мова йде про свята Різдва Христового та Різдва Пресвятої Богородиці.

Різдво Іоанна Предтечі (фото: wikipedia.org)

До слова, цього дня українці також традиційно відзначають Івана Купала. В цей день прийнято купатися у водоймах, збирати трави, плести вінки, палити ритуальні багаття, гадати і навіть шукати скарби.

Правда, це свято прийшло до нас ще з язичницьких часів. Тому, релігійні люди не надають йому особливого значення.

Святих апостолів Петра і Павла

12 липня православні та греко-католики святкують день святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

Саме апостол Петро першим серед учнів назвав Ісуса Христа вчителем, Месією. А Павло був упевнений в тому, що ніколи не зрадить Христа.

Петро і Павло (фото: wikipedia.org)

Жіночі та чоловічі іменини в липні 2021

1 липня: Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій

2 липня: Іван, Ян, Марія

3 липня: Андрій, Афанасій, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Фома, Ян, Інна, Римма

4 липня: Олексій, Антон, Георгій, Єгор, Іван, Максим, Микита, Микола, Теодор, Федір, Анастасія, Василиса.

5 липня: Василь, Гавриїл, Геннадій, Григорій, Уляна, Юліана, Юлія

6 липня: Олександр, Олексій, Антон, Артем, Герман, Йосип, Петро, Святослав, Агрипина, Васса

7 липня: Антон, Микита, Яків, Ян

8 липня: Василь, Давид, Денис, Костянтин, Микола, Петро, Семен, Теодор, Федір, Февронія, Єфросинія, Лівія, Федора

9 липня: Георгій, Давид, Денис, Єгор, Іван, Павло, Тихон

10 липня: Олександр, Володимир, Вольдемар, Георгій, Лука, Мартін, Петро, Самсон, Іванна, Яна, Жанна

11 липня: Василь, Герман, Григорій, Йосип, Павло, Сергій

12 липня: Павло, Петро, Симон

13 липня: Андрій, Варфоломій, Матвій, Михайло, Петро, Степан, Тимофій, Філіп, Динара

14 липня: Олексій, Аркадій, Василь, Костянтин, Кузьма, Лев, Павло, Ангеліна

15 Липня: Арсеній

16 липня: Олександр, Анатолій, Антон, Василь, Георгій, Демид, Єгор, Костянтин, Марк, Михайло, Родіон, Філіп, Фома

17 липня: Олексій, Андрій, Богдан, Дмитро, Юхим, Марк, Михайло, Микола, Теодор, Федір, Олександра, Анастасія, Марія, Марта, Марфа, Ольга, Тетяна

18 липня: Афанасій, Василь, Сергій, Степан, Агнія, Анна, Варвара, Єлизавета, Люція, Ельза

19 липня: Анатолій, Антон, Архип, Валентин, Віктор, Гліб, Інокентій, Лук'ян, Теодор, Марта, Юліана, Уляна

20 липня: Герман, Лук'ян, Остап, Павло, Сергій, Євдокія, Васса, Єфросинія

21 липня: Олександр, Теодор, Федір, Феодосія

22 липня: Олександр, Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Теодор, Федір

23 липня: Олександр, Антон, Георгій, Данило, Єгор, Леонтій, Нестор, Петро, Степан

24 липня: Аркадій, Іларіон, Лев, Олена, Олена, Ілона, Ольга

25 липня: Арсеній, Гавриїл, Григорій, Юхим, Іван, Михайло, Симон, Теодор, Федір, Вероніка, Марія

26 липня: Антон, Гавриїл, Степан, Юліан, Сара

27 липня: Іраклій, Костянтин, Микола, Петро, Степан, Федір, Ян

28 липня: Василь, Володимир, Вольдемар, Агрипина, Мотрона

29 липня: Іван, Павло, Петро, Теодор, Федір, Яків, Алевтина, Валентина, Юлія

30 липня: Леонід, Вероніка, Маргарита, Марина

31 липня: Афанасій, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Степан, Еміль, Ян