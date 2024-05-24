Церковный календарь на лето 2024: когда главные праздники и родительские поминальные субботы

Лето 2024 года богато церковными праздниками, имеющими большое значение для верующих.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздники ждут нас летом 2024 года.
В июне отмечаются несколько значительных праздников, имеющих важное духовное значение:
Не забывайте о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу: с 24 по 30 июня - Троицкая неделя.
Поминальный день в июне: 22 числа - Троицкая родительская суббота.
Церковные праздники в июне 2024 года (фото: freepik.com)
Июль, как и июнь, насыщен важными для верующих церковными событиями:
Церковные праздники в июле 2024 года (фото: freepik.com)
Последний месяц лета также богат праздниками и событиями:
Успенский пост продлится с 1 по 14 августа, это период строгого поста перед праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Церковные праздники в августе 2024 года (фото: freepik.com)
Эти летние праздничные дни подчеркивают важность духовной жизни и дают возможность почтить святых и события, вдохновляющие нас на добрые поступки и духовное развитие.
Напомним, ранее уже появился церковный календарь праздников на июнь.
При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.