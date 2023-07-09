Церковный праздник 9 июля: что нельзя делать и главная молитва

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

История праздника

Давид жил на рубеже V и VI в. в Салониках. Мужчина принял постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, отрекся от радости земной жизни и ушел аскетично жить в шалаш, где провел 70 лет.

Давид много молился и Бог наделил его даром чудотворения. С того времени благочестивый христианин исцелил многих людей от болезней. Святой подвижник был подлинным источником веры для многих христиан.

По преданию, Давид стал настолько благочестивым человеком, что мог брать раскаленный уголь голыми руками и не чувствовать боли.

Умер преподобный около 540 года. Мощи Давида Солунского хранятся в Салониках в монастыре святой Феодоры.

Приметы этого дня

если идет дождь, то такая погода затянется до сентября или сам сентябрь будет очень мокрый

ясный день - вся следующая неделя будет теплой и солнечной

много росы - будет хорошим урожай огурцов

в радуге много желтого цвета - к хорошей погоде

если зажечь дома белую свечу - весь год будет достаток

День ангела 9 июля празднуют: Вероника, Зенон, Давид, Денис, Иван, Тихон, Павел.

Что нельзя делать

нельзя топтать или выбрасывать землянику, иначе навлечете беду

запрещено отказывать в помощи, особенно бедным людям

не стоит ссориться, сплетничать, злословить

нельзя небрежно обращаться с огнем

в этот день нельзя оскорблять и наказывать домашних животных, даже если те провинились

Главная молитва

"Святой и славный Великомученик Христов, Димитрий, скорый помощнику и страстный покровитель всех, которые с великой верой и упованием на Господа стремятся к тебе! Стоя со смелостью перед Царем Небесным, вместе с нами молитвенно выпроси у Него прощение грехов наших, и чтобы избавиться нам от всепагубной болезни, землетрясения, потопа, огня, меча и вечного наказания. Умоляй доброту Его, чтобы Он был щедр к городу нашему и ко всякому городу, селу и стране.

Выпроси у Царя царей даровать победу и доблесть христианам над врагами их, для всего же Государства нашего выпроси спокойствие, тишину, крепость в вере и успехи в добродетелях и благочестии. А всем нам, что искренне Ему поклоняемся и чтим почетную память твою, умоляй благодатное укрепление на дела благие, чтобы мы все доброе и угодное для Владыки нашего Христа Бога здесь делали, и сподобились - по нашим покаятельным мольбам и твоим молитвам к Нему - следовать Царству Небесному для вечного прославления Его с Отцом и Святым Духом". Аминь.