Церковный праздник 9 апреля: запреты, дни ангела и приметы дня
В церковном православном календаре 9 апреля - это день памяти святой Матроны. Ее считают покровительницей хозяек, поэтому в этот день женщины молились и просили у святой помочь в работе.
Какие еще существуют традиции этого дня, а какие запреты - читайте ниже в материале Styler.
Кто такая святая Матрона
Покровительница была рабыней у женщины-иудейки. Хозяйка заставляла Матрону отречься от своей веры, однако девушка не собиралась этого делать.
Несмотря на запрет Матрона, тайно ходила на служение в церковь. Ее хозяйка узнала об этом и наказала. Она связала Матрону и жестоко избивала несколько дней, оставила без пищи и воды, а напоследок заперла в кладовке. В результате Матрона скончалась.
Христиане с почестями похоронили ее, а позже в честь Матроны епископ Александр Солунский построил храм.
Традиции 9 апреля
Кроме молитв святой Матроне, было принято заниматься огородом и садовыми заботами. А еще наши предки выносили из дома старые вещи и избавлялись от них. Верили, что таким образом из дома выходит отрицательная энергия. Святая Матрона в этом верующим помогала.
Люди в этот день также перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и крупные экземпляры переложить для лучшей соломки.
Народные приметы
- Туман или утром - урожай будет богатым.
- На подоконнике сидит кошка и просится на улицу - ждите улучшения погодных условий.
- Молчат целый день петуха - будет снег или дождь.
- Под растаявшим снегом видна плесень - в лесу будет много грибов.
- Чайки кричат вечером - следующий день будет ясным.
- Если чайки кричат низко, будет засуха летом.
Кто празднует именины
9 апреля день ангела отмечают Мефодий, Мануил, Александр, Феодосий, Иоанн, Матрона.
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