Церковный праздник 8 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Антиохийская Пелагия жила в III веке. До принятия христианства она вела развратную жизнь, была танцовщицей и блудницей. Однажды епископ Нонн, увидев Пелагию, был поражен ее бесстыдством. Поэтому он молился всю ночь, чтобы Бог спас душу блудницы.

Уже на следующий день девушка пришла на богослужение и поняла, что хочет стать христианкой. Она попросила епископа ее окрестить. После этого она раздала свое имущество бедным и под видом юноши приняла монашеский постриг. О том, что она женщина, узнали только после ее смерти.

В народе верили, что на Пелагию женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом, потому что это может принести несчастье. Также в этот день женщины готовили теплую одежду на зиму, а мужчины шли заготавливать дрова в лес.

Приметы дня

облака на Пелагию низко плывут - будет мороз

если вокруг солнца появляется туманный ореол - в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.

если звезды яркие - будет хорошая погода, тусклые - ждите непогоды

сова громко кричит - скоро наступят холода

Что нельзя сегодня делать

бездельничать, потому что Пелагия ценит тех, кто ежедневно работает

рассказывать плохие сны до самого заката, потому что они сбудутся или иным образом принесут неудачи

сплетничать, ссориться и злословить

девушкам запрещено ходить в лес наедине, потому что могут навредить злые силы

сажать или пересаживать растения

Именины в этот день отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.

Главная молитва дня

"О, святая и богомудрая мать наша преподобная Пелагия! Ты в едином времени полюбила Господа Иисуса, все земное оставив без возврата, направила ты к великим и спасительным подвигам, что и совершила ты по-евангельски во много раз.

О, всегда вспоминаемая, ты для иночествующих явилась ты красотой духовной, ты хорошо усвоила непорочную жизнь, ты на земле возлюбила жизнь Ангелов и непрестанно в затворе прославляла Его, что по великой Своей милости укрепил именно женскую немощь для борьбы с коварным врагом спасения человеческого.

Итак, ради сегодня, в день твоей светлой памяти, мы ублажаем тебя, просим: пролей свою всесильную молитву за нас грешных перед престолом Святой Троицы за милости Божии к нам, что здесь пребываем в плачевной долине земной, чтобы достичь и нам твоими молитвами жизни в жилищах праведников, где именно ты пребываешь со всеми святыми во веки веков". Аминь.