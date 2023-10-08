Церковный праздник 8 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не навлечь беду
8 октября церковь по новому календарю чтит память преподобной Пелагии Антиохийской.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
История праздника
Антиохийская Пелагия жила в III веке. До принятия христианства она вела развратную жизнь, была танцовщицей и блудницей. Однажды епископ Нонн, увидев Пелагию, был поражен ее бесстыдством. Поэтому он молился всю ночь, чтобы Бог спас душу блудницы.
Уже на следующий день девушка пришла на богослужение и поняла, что хочет стать христианкой. Она попросила епископа ее окрестить. После этого она раздала свое имущество бедным и под видом юноши приняла монашеский постриг. О том, что она женщина, узнали только после ее смерти.
В народе верили, что на Пелагию женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом, потому что это может принести несчастье. Также в этот день женщины готовили теплую одежду на зиму, а мужчины шли заготавливать дрова в лес.
Приметы дня
- облака на Пелагию низко плывут - будет мороз
- если вокруг солнца появляется туманный ореол - в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.
- если звезды яркие - будет хорошая погода, тусклые - ждите непогоды
- сова громко кричит - скоро наступят холода
Что нельзя сегодня делать
- бездельничать, потому что Пелагия ценит тех, кто ежедневно работает
- рассказывать плохие сны до самого заката, потому что они сбудутся или иным образом принесут неудачи
- сплетничать, ссориться и злословить
- девушкам запрещено ходить в лес наедине, потому что могут навредить злые силы
- сажать или пересаживать растения
Именины в этот день отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван, Мария, Надежда, Николай, Павел, Пелагея, Петр, Таисия, Татьяна.
Главная молитва дня
"О, святая и богомудрая мать наша преподобная Пелагия! Ты в едином времени полюбила Господа Иисуса, все земное оставив без возврата, направила ты к великим и спасительным подвигам, что и совершила ты по-евангельски во много раз.
О, всегда вспоминаемая, ты для иночествующих явилась ты красотой духовной, ты хорошо усвоила непорочную жизнь, ты на земле возлюбила жизнь Ангелов и непрестанно в затворе прославляла Его, что по великой Своей милости укрепил именно женскую немощь для борьбы с коварным врагом спасения человеческого.
Итак, ради сегодня, в день твоей светлой памяти, мы ублажаем тебя, просим: пролей свою всесильную молитву за нас грешных перед престолом Святой Троицы за милости Божии к нам, что здесь пребываем в плачевной долине земной, чтобы достичь и нам твоими молитвами жизни в жилищах праведников, где именно ты пребываешь со всеми святыми во веки веков". Аминь.
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