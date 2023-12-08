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Церковный праздник 8 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Пятница 08 декабря 2023 06:00
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Церковный праздник 8 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу Какой церковный праздник 8 декабря (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

8 декабря православные в Украине чтят память мученицы Анфисы Римской.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Анфиса Римская почитается православной церковью как мученица. Святая жила в Риме, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский. Анфиса отказалась от предложения жены римского градоначальника принять арианство (ересь, догматы которой, в отличие от канонического христианства, утверждают неравенство в Святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа) и была сожжена.

Считалось, что этот день девушки должны посвятить работе руками. Именно в этот день начиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году. Девушки начинали прячь и вышивать, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.

Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день на улице тихо и морозно, значит зима будет мягкой и снежной
  • Если синицы ищут себе укрытие, это означает, что будет метель
  • Если метет вьюга, значит летом будет много дождей
  • Если в этот день синицы чирикают с самого утра, значит ночью ударит мороз
  • Если птицы прячутся под крышей, то будет метель

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.Также старайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать, поскольку недоброжелатель может вас сглазить.

Кто празднует День ангела - Кирилл, Виктория, Сергей, Анфиса.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

Читайте также о том, когда отмечать главные зимние праздники по новому календарю.

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