Церковный праздник 8 июня: что сегодня нельзя делать и как молиться

В чем суть праздника

Святой Карп был одним из ранних учеников и апостолов Иисуса Христа. Он служил вместе с апостолом Павлом и был послан в различные миссионерские путешествия для проповеди Евангелия.

Он отличался верным служением Богу и глубокой верой, проповедовал Евангелие в разных городах и общинах, стал свидетелем многих удивительных событий и имел частые встречи с преследованиями. Согласно библейской легенде, святой Карп понес мученическую смерть за Христа.

Сегодня православные чтят святого апостола как пример веры, самоотверженности и проповедничества. Его жизнь напоминает верующим о важности рассказывать о Христе и быть преданными Его служению, несмотря на трудности и препятствия.

Что нельзя делать 8 июня

День памяти святого апостола Карпа не имеет конкретных универсальных традиций или верований, широко распространенных во всем христианском мире.

Однако в этот день наши предки, например, пытались воздержаться от подметания полов после заката, чтобы не навлечь болезни на свою семью.

Также в этот день не стоит отправляться в длительную поездку.

Кроме того, сегодня не рекомендуется менять работу или жилье и брать (давать) взаймы.

Еще не нужно 8 июня пересаживать растения или цветы на новые места, поскольку они могут не прижиться.

Народные приметы на 8 июня

Если сегодня много комаров – конец июня будет теплым, но дождливым.

Громкие кваканья лягушек предвещают приближение дождя/

Внезапный ветер в солнечный день - до смены погодных условий к худшему.

Многие кузнечики в траве свидетельствуют о приближении засухи.

Если высадить лук, то будет хороший урожай.

Наши предки заметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая.

Кто празднует День ангела 8 июня

День ангела (именины) сегодня отмечают: Александр, Георгий, Иван, Карпо, Макар, Маркиян, Елена.

Молитва к святому апостолу Карпа

Святой апостол Карп, молись о нас перед Божьим престолом. Моли Господа, чтобы Он наделил нас благодатью и силой, чтобы мы могли жить согласно Его заветам. Помоги нам верить, надеяться и любить, как ты это делал.

Будь нашим заместителем в наших потребностях и сложностях. Помоги нам познать волю Божию и поддерживать друг друга. Мы верим, что твои молитвы сильны пред Господом и доверяем тебе наши просьбы.

Святой апостол Карп, моли о нас. Аминь