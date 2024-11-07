Церковный праздник 7 ноября: почему нельзя плакать в подушку

Сегодня, 7 ноября, церковь чтит память мученика Феодота Анкирского. В народе этот день получил название "Федота" и имел определенные конкретные запреты.

О том, какой праздник 7 ноября, а также о запретах, истории и традициях в этот день рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

Святой Феодот родился в Галатийской Анкире, в III веке. По преданию, Феодот отличался добротой и соблюдал строгий пост. У святого была жена, вместе с которой он соблюдал Божьи заповеди.

Отзывчивость Феодота особенно проявилась во время правления императора Диоклетиана и гонения христиан. Тогда святой предоставллял убежище всем нуждающимся.

Но язычники были раздражены и делали преследование все более жестоким. За веру в Господа, приняли смерть семь святых дев - Иулия, Еврасия, Фаина, Клавдия, Александра, Матрона и Текуса.

Святой похоронил христианок с почестями, за что император обвинил Феодота в измене. Несмотря на пытки и казнь, Феодот сохранял веру во Христа, благодаря чему его внесли в канон святых.

Святой Феодот (изображение: Ближче до Бога)

Главные запреты 7 ноября

Сегодня не стоит отправляться в путешествия с товаром - торговля вряд ли будет успешной

В этот день предки старались не есть хлеб - верили, что иначе год будет неурожайным

Предки считали, что человек, который родится 7 ноября, будет способен облегчать чужие проблемы. Также верили в то, что если утром попросить совета умерших родственников, зажегши церковную свечу, выход из ситуации появится на следующий день.

На Федота нельзя плакать в подушку. Считается, что сегодня перья набивки могут запомнить все слезы, поэтому неприятности будут сохраняться долго.

Важные приметы этого дня

7 ноября звезды тусклые - погода будет плохой

На Федота обязательно пойдет дождь или снег

Если на Федота гололед - мороз будет продолжительным.

Снег сегодня падает на влажную землю - будет хороший урожай ржи

У кого день ангела 7 ноября

7 ноября, по новому стилю, день ангела у людей со следующими именами: Григорий, Богдан, Константин Валерий, Александр, Михаил, Василий, Георгий, Евгений, Иван, Кирилл, Николай, Елизавета, Максим, Сергей, Алексей, Павел.

Кроме этого, по старому стилю сегодня отмечает именины: Валерий.

Какой праздник в мире

7 ноября в мире отмечают: