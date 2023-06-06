Церковный праздник 6 июня: что важно сделать, а что - категорически нельзя

6 июня 2023 года православные верующие чтят память преподобного Симеона Столбника.
Что нужно делать 31 мая, а что запрещено, какие приметы - читайте в материале Styler.
Святой Симеон родился он после долгих молитв его матери, которая поклялась, что отдаст ребенка на служение Господу. В детстве ребенок отличался сдержанным характером, он даже не пил грудное молоко в те дни, когда мать его ела мясо. В юности Симеон остался без родителей, а сам парень увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столбе.
Святой Симеон за свой чрезвычайный труд получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.
Наши предки в этот день проводили специальный ритуал, чтобы облегчить душу. Подходили к кусту шиповника и рассказывали ему о своих проблемах и переживаниях. Считалось, что тогда человеку станет легче на душе.
День ангела 6 июня отмечают владельцы таких имен: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.
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