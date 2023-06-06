Церковный праздник 6 июня: что важно сделать, а что - категорически нельзя

Что известно о святом

Святой Симеон родился он после долгих молитв его матери, которая поклялась, что отдаст ребенка на служение Господу. В детстве ребенок отличался сдержанным характером, он даже не пил грудное молоко в те дни, когда мать его ела мясо. В юности Симеон остался без родителей, а сам парень увидел видение, после которого пошел в монастырь и подвизался на столбе.

Святой Симеон за свой чрезвычайный труд получил от Господа дар чудотворения и прозорливости.

Наши предки в этот день проводили специальный ритуал, чтобы облегчить душу. Подходили к кусту шиповника и рассказывали ему о своих проблемах и переживаниях. Считалось, что тогда человеку станет легче на душе.

Народные приметы

Травой пахнет сильнее обычного – к осадкам.

На реке ветер за течением бежит – к хорошей погоде.

Если в этот день зацветает шиповник, значит, пришло лето, и холодов больше не будет до самой осени.

Зацвел шиповник – можно идти ловить окуня на удочку.

Если к цветущей дикой розе присоединились калина и земляника, значит, будет много сыроежек.

Что нельзя делать 6 июня

В этот день нельзя пить алкоголь, особенно людям с повышенным давлением.

Ни в коем случае нельзя пугать ребенка, даже в шутку, иначе он вырастет пуганным.

Не стоит сажать огурцы сегодня. Хорошего урожая с них не будет.

Кто празднует именины

День ангела 6 июня отмечают владельцы таких имен: Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.