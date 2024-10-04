Церковный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
5 октября православные украинцы чтят память святой мученицы Харитины по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой праздник 5 октября в церковном календаре
Святая Харитина - важная фигура в истории развития христианской религии, которую почитают как в православной, так и в католической традициях. Жила она в Римской империи в III-IV веке, во время жестоких гонений на христиан. По легенде, Харитина была состоятельной и благочестивой женщиной, решившей посвятить свою жизнь служению Богу.
Активно помогая христианам, страдающим преследованиями, Харитина стала свидетельницей их непоколебимой веры. Добрые дела и преданность Иисусу не остались незамеченными, что в конце концов привело к ее аресту. Женщину подвергали жестоким пыткам, но она оставалась непоколебимой в своих убеждениях и не отказалась от истинной веры до самой казни.
Страдания Харитины ради Божьих идей стали примером стойкости для многих верующих. После мученической смерти женщину начали чтить как святую, вдохновляясь ее героизмом и преданностью.
Собор святых земли Литовской, икона (изображение: википедия)
Что нельзя делать
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Злословить и ссориться, конфликтовать
- Отказывать в помощи нуждающимся
- Жаловаться на судьбу или лениться
- Наговаривать на других и сплетничать.
Также не рекомендуется хвастаться своими достижениями, если не хотите потерять то, чем гордитесь. Помимо прочего, этот день считается благоприятным для гадания на свою судьбу.
Народные приметы и традиции 5 октября
- На березе еще остались листья - следует ждать позднего снега
- Паутина летает в воздухе - тепло продержится еще долго
- Клен и черемуха стоят голые - вскоре придет настоящая зима
- На хвойных растет мало шишек - зимой будет теплая погода
- Нет ветра весь день - ожидайте скорого похолодания
- Плодовые деревья сбросили все листья - зима уже на пороге
- Вороны кружат в небе, громко голося - до суровой зимы.
Этот день издавна был важным для женщин, традиционно посвящавших его рукоделию. Они собирались, чтобы вязать, шить или вышивать. В процессе работы женщины также молились святым, прося здоровья и семейного счастья для всей семьи.
У кого день ангела 5 октября
Завтра именины празднуют: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.
По гороскопу люди, родившиеся 5 октября - Весы.
Какие праздники еще отмечают в Украине завтра
Кроме церковного праздника, 5 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День города Запорожья
- День города Черновцы
- День цифрового скрапбукинга
- Всемирный день Джеймса Бонда
- Всемирный день ходьбы
- Международный день против проституции
- Всемирный день утомленных пациентов
- Всемирный день учителя.
Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.
Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.
При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.