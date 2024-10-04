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Церковный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Пятница 04 октября 2024 23:58
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Церковный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 5 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

5 октября православные украинцы чтят память святой мученицы Харитины по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 5 октября в церковном календаре

Святая Харитина - важная фигура в истории развития христианской религии, которую почитают как в православной, так и в католической традициях. Жила она в Римской империи в III-IV веке, во время жестоких гонений на христиан. По легенде, Харитина была состоятельной и благочестивой женщиной, решившей посвятить свою жизнь служению Богу.

Активно помогая христианам, страдающим преследованиями, Харитина стала свидетельницей их непоколебимой веры. Добрые дела и преданность Иисусу не остались незамеченными, что в конце концов привело к ее аресту. Женщину подвергали жестоким пыткам, но она оставалась непоколебимой в своих убеждениях и не отказалась от истинной веры до самой казни.

Страдания Харитины ради Божьих идей стали примером стойкости для многих верующих. После мученической смерти женщину начали чтить как святую, вдохновляясь ее героизмом и преданностью.

Церковный праздник 5 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Собор святых земли Литовской, икона (изображение: википедия)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Злословить и ссориться, конфликтовать
  • Отказывать в помощи нуждающимся
  • Жаловаться на судьбу или лениться
  • Наговаривать на других и сплетничать.

Также не рекомендуется хвастаться своими достижениями, если не хотите потерять то, чем гордитесь. Помимо прочего, этот день считается благоприятным для гадания на свою судьбу.

Народные приметы и традиции 5 октября

  • На березе еще остались листья - следует ждать позднего снега
  • Паутина летает в воздухе - тепло продержится еще долго
  • Клен и черемуха стоят голые - вскоре придет настоящая зима
  • На хвойных растет мало шишек - зимой будет теплая погода
  • Нет ветра весь день - ожидайте скорого похолодания
  • Плодовые деревья сбросили все листья - зима уже на пороге
  • Вороны кружат в небе, громко голося - до суровой зимы.

Этот день издавна был важным для женщин, традиционно посвящавших его рукоделию. Они собирались, чтобы вязать, шить или вышивать. В процессе работы женщины также молились святым, прося здоровья и семейного счастья для всей семьи.

У кого день ангела 5 октября

Завтра именины празднуют: Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

По гороскопу люди, родившиеся 5 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 5 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Запорожья
  • День города Черновцы
  • День цифрового скрапбукинга
  • Всемирный день Джеймса Бонда
  • Всемирный день ходьбы
  • Международный день против проституции
  • Всемирный день утомленных пациентов
  • Всемирный день учителя.

Раньше мы рассказывали об отеческой субботе в сентябре - когда вспоминать усопших по новому церковному календарю.

Также читайте, почему темнеет крестик - что говорят суеверия и церковь.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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