Церковный праздник 5 июля: что запрещено делать в этот особый день, кому нужно молиться

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

Что нужно знать об этом дне

Свя­щен­но­му­че­ник Ев­се­вий, епи­скоп Са­мо­сат­ский верил в Христа, отчего не раз поддавался гонениям. Свя­ти­тель Ев­се­вий, скры­вая свой сан, в одеж­де во­и­на про­шел через всю Си­рию, Фини­кию и Па­ле­сти­ну, утвер­ждал хри­сти­ан в пра­во­слав­ной ве­ре. Он по­став­лял в пу­сту­ю­щие церк­ви свя­щен­ни­ков и диа­ко­нов, ру­ко­по­ла­гал епи­ско­пов, которые отвергали ари­ан­скую ересь.

Наши предки верили, что чистый колодец 5 июля придаст воде чистоту и целебные свойства. Также принято в этот день заниматься огородом: сеять редис и обрабатывать цветы от вредителей.

Вечером принято попариться в бане со свежими вениками, тогда крепкое здоровье будет целый год.

Народные приметы этого дня

Если жара - в декабре ждать сильных морозов.

Если вечером роса - 6 июля будет хорошая погода.

Комары летают роем - к хорошей погоде.

Если черные облака быстро движутся по небу - ждать ненастья.

Днем дождь - к урожаю.

Главные запреты 5 июля

Считалось, что в этот день не стоит покупать новые вещи. Также нельзя давать себя обманывать.

Крайне не рекомендуется злиться, жаловаться, быть в плохом настроении.

5 июля День ангела у таких имен: Каролина, Филомена, Антон, Василий, Геннадий, Зина, Галактион, Ульяна.

Молитва этого дня

Господи Боже, Владыко жизни моей, Ты по благости Твоей сказал: не хочу смерти грешника, но чтоб он обратился и жив был. Я знаю, что эта болезнь, которою я страдаю, есть наказание Твое за мои грехи и беззакония; знаю, что по делам моим я заслужил тягчайшее наказание, но, Человеколюбче, поступай со мною не по злобе моей, а по беспредельному милосердию Твоему. Не пожелай смерти моей, но дай мне силы, чтобы я терпеливо сносил болезнь, как заслуженное мною испытание, и по исцелении от нее обратился всем сердцем, всею душою и всеми моими чувствами к Тебе, Господу Богу, Создателю моему, и жив был для исполнения святых Твоих заповедей, для спокойствия моих родных и для моего благополучия. Аминь.