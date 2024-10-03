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Церковный праздник 4 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 4 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

4 сентября православные украинцы чествуют святого священномученика Вавилы, епископа Антиохии по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 4 сентября в церковном календаре

Святой Вавила – одна из ярких фигур раннего христианства, известная своей преданностью вероучению. Его жизнь и мученическая смерть стали символом стойкости в вере и сопротивлении языческим обычаям.

Вавила родился в Антиохии, городе, который был важным центром христианства в Римской империи. Именно здесь впервые стали называть последователей Иисуса христианами. Как верный пастырь и проповедник, он завоевал доверие и любовь своей паствы. Став епископом Антиохии, Вавила оказался в сложное время, когда христиане страдали от преследований со стороны властей.

Одной из известнейших историй о святом является его конфликт с римским императором. Император, пытавшийся войти в храм, чтобы принести языческую жертву, столкнулся с решимостью Вавилы. Он запретил императору входить в святыню, что вызвало его гнев. В результате святой был арестован и подвергнут пыткам, но несмотря на все страдания, не отрекся от своей веры.

В заключение, святой Вавила был казнен по приказу императора. Его смерть стала образцом непоколебимой веры для многих христиан, видевших в нем пример преданности Богу. Вместе с ним погибли и трое его учеников, также не отказавшихся от своей веры, приняв мученическую смерть.

Что нельзя делать

  • давать и брать взаймы – будут финансовые проблемы.
  • отказывать другим в помощи.
  • разводить костер – может начаться пожар.

Народные приметы и традиции 4 сентября

  • Мало грибов, но много орехов – зима будет суровой.
  • Большие муравейники – к холодной зиме.
  • Дождливый день - такова будет вся осень.
  • задохло, но позже быстро все высохло - ненастье будет затяжным;
  • много ягод на рябине – до морозной зимы;
  • много шелухи на луке – зимой будет холодно;
  • утром пошел дождь – к снежной зиме.

У кого день ангела 4 сентября

Завтра именины празднуют: Василий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Яков, Вероника.

По гороскопу люди, родившиеся 4 сентября – Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 4 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День ветеринарной службы в системе Министерства внутренних дел
  • Международный день гудка на флейте
  • Всемирная неделя космоса
  • Всемирный день защиты животных
  • Всемирный день улыбки
  • Всемирный день таблицы умножения.

 

 

Ранее мы рассказывали о Соборе архистратига Михаила 2024 - что можно и что нельзя делать , а также традиции праздника

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При написании материала были использованы источники: сайт ВЦУ, сайт Церкви Воскресения Господня, Церковный календарь УПЦ.

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