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Церковный праздник 4 ноября: что сегодня категорически нельзя делать, чтобы не потерять счастье

Какой церковный праздник 4 ноября (фото: Freepik)
Автор: Styler

4 ноября церковь по новому календарю чтит память священномучеников Никандра, епископа Мирского, и Ермея пресвитера.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Никандр и Ермей были учениками святого Тита - последователя апостола Павла. Они много проповедовали и обратили многих язычников в христианство. Об этом узнали местные правители, исповедовавшие язычество, поэтому приказали поймать верующих. Никандра и Ермея пытали, но они так и не отреклись от Христа, и погибли мученической смертью.

В народе верили, что в этот день нечистая сила ходит по земле, поэтому люди старались лишний раз не выходить из дома. Также, чтобы защитить свои дома, надо было над окном и дверью мелом нарисовать крестик. А на подоконнике рассыпали рябину - она также должна была защитить от злых сил.

Приметы дня

  • если лужи покрылись льдом, то в декабре будет много снега
  • утренний туман предвещает оттепель
  • если на деревьях иней, то скоро будут морозы
  • дикие утки не улетели в теплые края - зима будет мягкой
  • если мышей больше, чем обычно - зима будет холодной
  • вокруг солнца белые круги - ждите снежную бурю

Что сегодня нельзя делать

  • выносить деньги, еду и другие вещи из дома, иначе рискуете потерять счастье
  • праздновать свадьбу, потому что супружеская жизнь не удастся
  • давать деньги взаймы даже ближайшим родственникам
  • заводить новые знакомства
  • не стоит торговать сегодня и заключать важные сделки
  • надолго открывать окна, потому что так призываете злые силы в дом

День ангела сегодня празднуют: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.

Главная молитва дня

"Да воскреснет Бог и развеются враги Его, и да бегут от лица Его все ненавистники Его. Как исчезает дым, пусть исчезнут, как тает воск от лица огня, так да погибнут бесы от лица любящих Бога и осеняющих себя крестным знамением и в радости произносит: радуйся, Пречестный и Животворящий Крест Господень, прогоняющий бесов силою распятого на тебе Господа нашего Иисуса Христа, сошедшего в ад, и преодолевшего силу диавола, и дарившего нам тебя, Крест Свой Честный, на изгнание всякого противника.

О, Пречестный и Животворящий Крест Господень, помогай мне со Святой Девой Богородицей и со всеми святыми Небесными Силами всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков.

Защити меня, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и им избавь меня от всякого зла". Аминь.

 

Ранее мы рассказывали о том, какие праздники будут в ноябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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