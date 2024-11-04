Церковный праздник 4 ноября: что категорически нельзя делать, чтобы не испортить день
Сегодня, 4 ноября, по новому календарю церковь почитает преподобного Меркурия, постника Киево-Печерского и святителя Павла Конюшкевича. Также сегодня 20 неделя от Пятидесятницы.
О том, какой праздник 4 ноября, а также о традициях и запретах этого дня, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Преподобный Меркурий вместе с преподобным Паисием проживали в Печерском монастыре в XIV веке. Друзья вместе совершали подвиг монашества и всегда помогали друг другу в беде.
Паисий и Меркурий строго соблюдали Божьи заповеди, за что Господь не разлучал их после смерти. Нетленные мощи преподобных хранятся в Дальних пещерах.
Кем был Павел Конюшкевич
Святитель Павел (при рождении Петр) Конюшкевич родился в Галиции в 1705 году, в семье мещан. Родители привили сыну благосклонность к христианской вере, поэтому Петр избрал путь религии.
Сначала он получил образование в Самборской братской школе, затем учился в Киево-Могилянской академии. В 1733 году Петр принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре, выбрав имя Павел.
Через год Конюшкевич стал иеродиаконом и начал преподавать в Киево-Могилянской академии. А с 1743 г. святитель занимал должность архимандрита Юрьевского монастыря, которому Петр посвятил почти 14 лет жизни.
Павел Конюшкевич (изображение: Википедия)
Впоследствии Конюшкевич был рукоположен в митрополита Сибирского и Тобольского. За время его деятельности построено много деревянных и около 20 каменных церквей. Павел внимательно относился к управлению, но был щедр к сиротам и бедным.
Однако деятельность митрополита вызывала зависть местных священников, из-за чего Павла вызвали в Петербург. Недовольство было вызвано попыткой святителя сохранить независимость Православной Церкви от влияния власти. Кроме этого, Павел, помня свои корни, общался на украинском языке.
Не дожидаясь окончания дела, митрополит обратился в Синод с просьбой освободить его от обязанностей по старости и болезням и отпустить в Киево-Печерскую лавру. Просьбу удовлетворили, поэтому оставшуюся жизнь Павел провел в Украине, завещав все свое имущество бедным.
4 ноября митрополит скончался. Павла похоронили в Успенском соборе, а в 1999 году канонизировали.
Важные запреты 4 ноября
Для того чтобы не испортить день, сегодня нельзя делать следующее:
- Заключать важные сделки - может быть неудача
- Одалживать деньги даже самым близким людям - может прийти бедность
- Выносить из дома еду или ценные вещи - можно "вынести" счастье
- Надолго открывать окна - могут залететь злые духи
Народные традиции и приметы
- Если сегодня идет ливень, плохая погода продлится долго
- 4 ноября утром появился туман - будет потепление
- Сегодня день солнечный - к быстрому похолоданию
- Если 4 ноября нет осадков, урожай в следующем году будет меньше
В этот день предки проверяли погреба, убирали грязь и поджигали можжевельник. Им окуривали помещение, чтобы запасы дольше хранились и не гнили.
У кого именины 4 ноября
4 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Ян, Николай, Григорий, Илья, Иван Исмаил, Симон, Александр, Степан.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей с такими именами: Денис, Василий, Захар, Вольдемар, Владимир, Теодор, Ираклий, Герман, Григорий, Иван, Максимилиан, Константин, Николай, Павел, Елизавета, Александр, Серафим, Федор, Иоанн, Гликерия, Анна.
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При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, "Ближче до Бога", Википедия.