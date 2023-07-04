Церковный праздник 4 июля: что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено
Сегодня, 4 июля, верующие почитают память мученика Юлиана Тарсийского.
Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться о благополучии - в материале Styler.
В чем суть праздника
Юлиан жил во времена гонений Диоклетиана. Его мама была христианкой, отец язычником. После смерти мужа мать окрестила сына и воспитывала его по законам христианства. Когда Юлиан достиг совершеннолетия, был схвачен и подвергался пыткам как христианин. На глазах Юлиана замучили до смерти его мать, которая не захотела отрекаться от христианства.
Самого же мученика зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело мученика было вынесено волнами на берег у Александрии и с честью похоронено одной благочестивой александрийской христианкой.
В этот народный праздник люди собирают липовый цвет. Он обладает чудодейственной целебной силой в этот день.
Главные приметы этого дня
- Гром на 4 июля - к затяжной непогоде.
- Соловей громко поет - к теплой погоде.
- Ветер с севера - будет сухая, жаркая погода.
- Если утром много росы, будет хороший урожай.
- Если 4 июля жара, зима будет холодной.
Что нельзя делать сегодня
- Начинать новые и важные дела.
- Принимать поспешные решения.
- Рубить деревья.
- Допускать негативные мысли.
- Отправляться в путешествия.
4 июля именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий, Василина.
Раньше мы писали, когда праздновать Маковея и другие Спасы в 2023 году, и как изменятся даты в новом календаре.