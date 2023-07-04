Церковный праздник 4 июля: что нужно сделать в особенный день, а что - запрещено

Что можно делать в особенный день, что запрещено, и как помолиться о благополучии - в материале Styler.

В чем суть праздника

Юлиан жил во времена гонений Диоклетиана. Его мама была христианкой, отец язычником. После смерти мужа мать окрестила сына и воспитывала его по законам христианства. Когда Юлиан достиг совершеннолетия, был схвачен и подвергался пыткам как христианин. На глазах Юлиана замучили до смерти его мать, которая не захотела отрекаться от христианства.

Самого же мученика зашили в мешок, наполненный песком и ядовитыми гадами, и бросили в море. Тело мученика было вынесено волнами на берег у Александрии и с честью похоронено одной благочестивой александрийской христианкой.

В этот народный праздник люди собирают липовый цвет. Он обладает чудодейственной целебной силой в этот день.

Главные приметы этого дня

Гром на 4 июля - к затяжной непогоде.

Соловей громко поет - к теплой погоде.

Ветер с севера - будет сухая, жаркая погода.

Если утром много росы, будет хороший урожай.

Если 4 июля жара, зима будет холодной.

Что нельзя делать сегодня

Начинать новые и важные дела.

Принимать поспешные решения.

Рубить деревья.

Допускать негативные мысли.

Отправляться в путешествия.

4 июля именины празднуют: Алексей, Анастасия, Антон, Георгий, Иван, Иона, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан, Юлий, Василина.