Церковный праздник 4 июня: что нужно сделать сегодня, а что - под запретом
4 июня христиане восточного обряда отмечают День Святой Троицы. Праздник считается одним из важнейших религиозных праздников наравне с Рождеством и Пасхой.
Что нельзя делать, а что можно и нужно, традиции и все дни ангела - читайте в материале Styler.
История праздника
В народе Троицу называют Зеленые праздники или Пятидесятница в честь Святого Духа, ведь ее всегда празднуют на 50-десятый день после Пасхи. В Украине Троица - государственный праздник.
За Новым Заветом, в день Пятидесятницы, после вознесения Иисуса на небеса, его ученики собрались вместе в верхней комнате, чтобы молиться и ждать обещанного пришествия Святого Духа.
Вдруг он взошел на них в виде огненных языков и наполнил каждого из собравшихся. Именно этот момент символизировал начало новой эры христианства и позволял ученикам Иисуса говорить на разных языках, чтобы проповедовать Евангелие всем народам мира.
После прихода Святого Духа апостол Петр предстал перед толпой и проповедовал о Христе и его спасении. В Библии говорится, что в тот день почти три тысячи человек приняли веру во Христа и крещение.
Праздник установлен в честь Пресвятой Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа.
Традиции и обычаи
В народе на Троицу дом украшают травами - аиром. Именно поэтому праздник получил народное название "Зеленые праздники". К аиру могут добавлять свежескошенную траву - любисток, чабрец, полынь.
В этот день принято посещать родственников и друзей, а на стол нужно ставить щедрое угощение.
За несколько дней до Троицы нужно сделать генеральную уборку в доме и избавлялись от ненужных вещей. В канун праздника Троицы всегда родительская суббота, когда верующие поминают покойных родственников.
Что можно делать 4 июня
- Необходимо посетить храм и побывать на богослужении. Верующие люди в это время причащаются;
- Оказать помощь всем людям, кто в этом нуждается. Главное, чтобы она уходила от чистого сердца;
- Можно устроить праздничное застолье. Традиционно на стол ставили круглые блюда. Хозяйки готовили пироги, яичницу, каравай. Верили, что деньги и здоровье можно привлечь;
- Принято украшать дом свежими березовыми ветвями. Ветви березы ставили у иконы, у входа в дом и обязательно в вазу.
Чего нельзя делать на Троицу
- Запрещено работать, в том числе на огороде;
- Нельзя ссориться, оскорблять других словами и поступками;
- Нельзя на Троицу венчаться;
- Вязать и шить;
- Ходить в лес и рубить дрова;
- Ходить на охоту.
4 июня именины отмечают владельцы таких имен: Владимир, Даниил, Иван, Макар, Михаил, Павел, София.
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