Церковный праздник 31 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Евдоким – выдающийся христианский святой IX век, пример глубокой веры, добродетели и преданности служению Богу.

Евдоким родился в набожной христианской семье. Его родители, Василий и Евдокия, воспитали его в вере и благочестии. Уже с раннего детства он проявлял большое желание познать Священное Писание и духовную жизнь, был умным, скромным и милосердным мальчиком.

Служил при дворе византийского императора и занимал высокую должность военачальника в Каппадокии. Он был известен своей справедливостью, честностью и любовью к подчиненным. Несмотря на высокие должностные обязанности, он оставался верным христианским принципам, продолжал молиться, постился и помогал бедным и нуждающимся. Его жизненный пример вдохновлял многих людей на праведную жизнь.

Евдоким умер, когда ему было около 33 лет. Его святость была признана еще при жизни, а после смерти его тело осталось нетленным, что подтвердило его праведность.

Святой праведный Евдоким (изображение: ies.ucu.edu.ua)

Что нельзя делать сегодня, 31 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Ссориться с близкими и родными

Выбрасывать остатки хлеба со стола

Совершать важные и дорогие покупки

Есть мясные продукты

Устраивать громкое веселье.

Также не рекомендуется выяснять отношения в доме, потому что считается, что тогда в нем может поселиться нечистая сила.

Народные приметы и традиции этого дня

Утром туман быстро рассеивается - погода будет ясной и без осадков

Сильный ветер - к снежной зиме

Много тумана в лесу - будет богатый урожай грибов

Пчелы с самого утра полетели за медом - день будет ясным.

В народе этот день называли Евдокимовым заговением. К этому времени в огороде уже созревали основные овощи: огурцы, кабачки, помидоры и т.д. Крестьяне обязательно отправлялись на работу в поле.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Антон, Денис, Иван, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Константин, Сергей, Степан, Юрий, Максим, Николай, Анна, Елизавета.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: