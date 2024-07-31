Церковный праздник 31 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 31 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого праведного Евдокима по новому церковному календарю. В народе этот день называли Евдокимовым заговением.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Евдоким – выдающийся христианский святой IX век, пример глубокой веры, добродетели и преданности служению Богу.
Евдоким родился в набожной христианской семье. Его родители, Василий и Евдокия, воспитали его в вере и благочестии. Уже с раннего детства он проявлял большое желание познать Священное Писание и духовную жизнь, был умным, скромным и милосердным мальчиком.
Служил при дворе византийского императора и занимал высокую должность военачальника в Каппадокии. Он был известен своей справедливостью, честностью и любовью к подчиненным. Несмотря на высокие должностные обязанности, он оставался верным христианским принципам, продолжал молиться, постился и помогал бедным и нуждающимся. Его жизненный пример вдохновлял многих людей на праведную жизнь.
Евдоким умер, когда ему было около 33 лет. Его святость была признана еще при жизни, а после смерти его тело осталось нетленным, что подтвердило его праведность.
Святой праведный Евдоким (изображение: ies.ucu.edu.ua)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
Также не рекомендуется выяснять отношения в доме, потому что считается, что тогда в нем может поселиться нечистая сила.
В народе этот день называли Евдокимовым заговением. К этому времени в огороде уже созревали основные овощи: огурцы, кабачки, помидоры и т.д. Крестьяне обязательно отправлялись на работу в поле.
Сегодня именины празднуют: Антон, Денис, Иван, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Иосиф, Константин, Сергей, Степан, Юрий, Максим, Николай, Анна, Елизавета.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Большая украинская энциклопедия, Sogodni Svyato, Википедия.