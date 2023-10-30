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Церковный праздник 30 октября: что нужно обязательно сделать и что категорически запрещено

Какой сегодня день (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

30 октября православная церковь чтит память мучеников святых Зиновия и его сестры Зиновии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о том, что можно и нельзя делать в этот день, а также какие приметы стоит знать об этой дате.

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

По церковному календарю в этот день вспоминают о священомученниках Зиновии и его сестре. Они служили Господу и отдали все свои богатства нищим. Зиновий мог исцелять тех, кто болен. Когда его хотели заставить отречься от веры, его сестра пришла к месту суда и призналась, что тоже верит в Господа. За это их жестоко казнили мечом.

В этот день принято просить у Господа об исцелении. Помимо этого, верующие могут молиться о здравии своих близких.

Помимо этого, 30 октября отмечается Синичкин день. По народному календарю в эту дату начинали слетаться зимние птицы. Также отмечается День охотника, они традиционно начинают выходить на зайцев.

Приметы дня

  • заметили синицу - ждите мороз
  • сильный ветер - к скорому снегу
  • солнце яркое - конец осени будет теплым.

Что нельзя сегодня делать

В этот день обязательно стоит покормить птиц. Категорически запрещено рубить кур или уток. Также не стоит желать зла людям

Откажитесь от громкого крика и не выясняйте отношения. Чтобы не навлечь беду - думайте лишь о хорошем.

День ангела сегодня отмечают: Зиновий, Зинаида, Александр, Макар, Анастасия.

 

Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.

Также мы рассказывали, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

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