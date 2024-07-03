Церковный праздник 3 июля: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня, 3 июля, праздник - православные украинцы чтят память святого мученика Якинта и память святого Анатолия, патриарха Царьградского по новому церковному календарю. В народе этот день раньше называли Маковым.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Якинт родился в городе Кесария Каппадокийская, расположенном на территории современной Турции, в III веке. Он был юношей с высокой нравственной честностью и всегда придерживаться твердой веры во Христа. Известно, что он служил камергером при дворе римского правителя Траяна (98-117 гг.).

Когда совершались жестокие гонения христиан, Якинт, будучи искренним христианином, отказался участвовать в языческих ритуалах и приносить жертвы идолам. Император приказал наказывать тех, кто отказывался поклоняться римским богам, поэтому Якинт был схвачен.

За веру его подвергали жестоким пыткам. Его бросили в тюрьму на много дней, но вопреки страданиям, Якинт оставался верен своему Господу и не отрекся от Христа.

Он умер в тюрьме от истощения и голода. В настоящее время святой Якинт почитается как мученик в православной церкви.

Святой мученик Якинт (изображение: parafiadymytria.org.ua)

День памяти святого Анатолия

Святой Анатолий, патриарх Царьградский, родился в конце IV или начале V века. До того как его избрали патриархом, он служил на разных церковных должностях, в частности первую добрую репутацию за свою мудрость и благочестие приобрел архидьякон в Александрии.

Анатолия избрали патриархом В 449 году, после Второго Эфесского собора (также известного как "Разбойничий собор"), когда патриарха Флавиана Константинопольского сместили и преследовали.

Одним из важнейших моментов патриаршества Анатолия стал Халкедонский собор 451 года. Его созвали для решения христианских вопросов и осуждения ереси.

Анатолий сыграл ключевую роль в проведении собора и утверждении Халкедонского символа веры, подтвердившего доктрину о двух природах Христа - божественной и человеческой.

Активно работал над укреплением церковной дисциплины и поддержанием единства среди верующих. Устанавливал новые церковные правила и пытался упорядочить жизнь в империи, поддерживая контакты с другими патриархатами, в частности Александрийским и Римским.

Анатолий скончался в 458 году. Тогда же его канонизировали и причислили к лику святых.

Святой Анатолий, патриарх Царьградский (изображение: parafiadymytria.org.ua)

Что нельзя делать сегодня, 3 июля

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Начинать новое дело - ничего не получится

Брать или давать деньги в долг - к ссоре

Ругаться или ссориться, сплетничать

Употреблять алкогольные напитки

Делать амулеты - будут привлекать нечистую силу.

В старину в этот день люди устраивали народные гуляния, ведь праздновали Маков день, считавшийся серединой лета. Днем было принято собирать маки, а вечером общаться с друзьями и родными.

Народные приметы и традиции этого дня

Много паутины - будет плохая погода

Идет дождь - август ожидается пасмурный

Ясная погода - задержится надолго

Много комаров и мошек - жара будет долго

Мало едят домашние животные - близится непогода.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Михаил, Александр, Иван, Константин, Антон, Василий, Георгий, Демид, Марк, Анатолий, Родион, Фома.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Раки.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: