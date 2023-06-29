Церковный праздник 29 июня: что нельзя делать и главная молитва

Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.

Что известно о святом и об этом дне

Известно, что святой Тихон жил га Кипре в V веке в семье христиан. Они воспитывали своего сына в традициях православия. С самого детства Тихон обожал читать Священное Писание.

В юности он поступил в церковный клир, где стал чтецом и толкователем Божьих книг. Впоследствии он занял должность дьякона, а позже и епископа. Будучи последним, он возложил все свои силы на борьбу с идолопоклонством. Тихон известен своей помощью бедным и нуждающимся.

В народе этот день называли тихим, потому что считалось, что в его день птицы начинали меньше петь, затихать.

Приметы на Тихона

Если цветная радуга белеет – ненастье скоро закончится.

Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.

Млечный путь ясный – к солнечной погоде.

Ранняя роса – к ясному дню.

Если во время дождя в лужах вода пузырится, дождь усилится.

На лугу кузнечиков не слышно – к ненастью.

Убыль реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя обижаться, лениться, выяснять отношения с близкими.

Не стоит злоупотреблять жирной пищей.

Не следует заниматься выпечкой – к финансовым проблемам.

В этот день не играли свадьбы.

29 июня, именины отмечают владельцы таких имен: Тихон, Петр, Михаил, Константин.

Молитва святому Тихону

Отец наш Тихон, восхваляем тебя! Ты угодник Христовый, святитель Божий! Бытие твое подобно ангельскому, подобно ангелу ты явился и даровал людям надежду. Направляем тебе свою веру и мысли свои благие. Благосердие твое, помощь твоя наши души спасает. Ходатайствуй о нас перед Господом, проси для нас спасения душевного. Услышь наши мольбы недостойные, будь милостив к нам, заступись за нас. Одари нас мудростью, убереги от зловерия человеческого, защити нас от деяний и помыслов недобрых. Помоли о нас перед Господом, подаруй нам силу великую, милость благую. Обращаются к тебе грешные и недостойные рабы Божьи (имена), просим об исцелении язв наших телесных и душевных. Избави нас от ран на телах наших. Пусть растворят слезы умиления и сокрушения каменные сердца наши. Вразуми нас о покаянии, избави от вечных мук и огня геенского. Пусть верным людям будет дарован мир и тишина, здравие и спасение, успех в делах, людей добрых на пути, благочестие и чистоту. Молимся тебе и воспеваем образ твой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков.