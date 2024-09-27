Церковный праздник 28 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой праздник 28 сентября в церковном календаре

Святой Харитон жил в III веке в городе Иконии, расположенном в римской провинции Ликаония, на территории современной Турции. Он был преданным христианином, славился своим благочестием и добродетелями.

Во время гонений на христиан, происходивших при императорах Галерии, Максимиане и Ликинии, Харитон попал в тюрьму за отказ приносить жертвы языческим богам. Несмотря на жестокие мучения, он оставался верен своей вере в Иисуса Христа.

После освобождения Харитон отправился в паломничество в Иерусалим. По пути его захватили разбойники, но чудом он смог спастись. В месте своего спасения он основал монастырь, известный как Фаранская Лавра.

Позже святой основал еще два монастыря: Иерихонский и Сукийский. Святой Харитон прославился своей духовной мудростью и строгими монастырскими правилами. Он прожил благочестивую жизнь и умер около 350 года, оставив после себя важное наследие для христианской общины.

Харитон Сповідник (изображение: Вікіпедія)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:\

Ссориться и злословить

Жаловаться на жизнь

Убирать в доме

Делиться планами.

Не рекомендуется в этот день ходить в гости или приглашать друзей к себе. Наши предки считали, что это может привести к непредсказуемым конфликтам и ссорам.

Кроме того, заключать серьезные финансовые соглашения в этот период тоже не рекомендовали, поскольку считалось, что такие договоренности не принесут желаемых результатов.

Народные приметы и традиции 28 сентября

Ветер холодный - следующее лето будет теплым

Опадают листья - до хорошего урожая

Ясная погода - зимой будет много снега

С березы уже опали листья - зима будет холодной.

В народе этот день называется Харитонов. Наши предки верили, что в этот день не следует употреблять ягоды. Было убеждение, что в ягодах может вселиться нечистая сила.

У кого день ангела 28 сентября

Завтра именины празднуют Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.

По гороскопу люди, родившиеся 28 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 28 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: