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Церковный праздник 28 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Какой церковный праздник 28 сентября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

28 сентября православные украинцы чествуют святого исповедника Харитона и других по новому церковному календарю. В народе этот день называется Харитонов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 28 сентября в церковном календаре

Святой Харитон жил в III веке в городе Иконии, расположенном в римской провинции Ликаония, на территории современной Турции. Он был преданным христианином, славился своим благочестием и добродетелями.
Во время гонений на христиан, происходивших при императорах Галерии, Максимиане и Ликинии, Харитон попал в тюрьму за отказ приносить жертвы языческим богам. Несмотря на жестокие мучения, он оставался верен своей вере в Иисуса Христа.

После освобождения Харитон отправился в паломничество в Иерусалим. По пути его захватили разбойники, но чудом он смог спастись. В месте своего спасения он основал монастырь, известный как Фаранская Лавра.

Позже святой основал еще два монастыря: Иерихонский и Сукийский. Святой Харитон прославился своей духовной мудростью и строгими монастырскими правилами. Он прожил благочестивую жизнь и умер около 350 года, оставив после себя важное наследие для христианской общины.

Харитон Сповідник (изображение: Вікіпедія)

Что нельзя делать

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:\

  • Ссориться и злословить
  • Жаловаться на жизнь
  • Убирать в доме
  • Делиться планами.

Не рекомендуется в этот день ходить в гости или приглашать друзей к себе. Наши предки считали, что это может привести к непредсказуемым конфликтам и ссорам.

Кроме того, заключать серьезные финансовые соглашения в этот период тоже не рекомендовали, поскольку считалось, что такие договоренности не принесут желаемых результатов.

Народные приметы и традиции 28 сентября

  • Ветер холодный - следующее лето будет теплым
  • Опадают листья - до хорошего урожая
  • Ясная погода - зимой будет много снега
  • С березы уже опали листья - зима будет холодной.

В народе этот день называется Харитонов. Наши предки верили, что в этот день не следует употреблять ягоды. Было убеждение, что в ягодах может вселиться нечистая сила.

У кого день ангела 28 сентября

Завтра именины празднуют Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.

По гороскопу люди, родившиеся 28 сентября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 28 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День города Хмельницкий
  • Международный день кружева
  • Международный день общего доступа к информации
  • Международный день права знать
  • Международный день безопасных абортов
  • Всемирный день борьбы против бешенства
  • День рождения ломбарда.

Раньше мы публиковали почему в церкви во время молитвы хочется зевать.

Читайте также четыре важных правила, которые все должны соблюдать в церкви и рекомендации к одежде.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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