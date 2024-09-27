Церковный праздник 28 сентября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

28 сентября православные украинцы чествуют святого исповедника Харитона и других по новому церковному календарю. В народе этот день называется Харитонов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Святой Харитон жил в III веке в городе Иконии, расположенном в римской провинции Ликаония, на территории современной Турции. Он был преданным христианином, славился своим благочестием и добродетелями.
Во время гонений на христиан, происходивших при императорах Галерии, Максимиане и Ликинии, Харитон попал в тюрьму за отказ приносить жертвы языческим богам. Несмотря на жестокие мучения, он оставался верен своей вере в Иисуса Христа.
После освобождения Харитон отправился в паломничество в Иерусалим. По пути его захватили разбойники, но чудом он смог спастись. В месте своего спасения он основал монастырь, известный как Фаранская Лавра.
Позже святой основал еще два монастыря: Иерихонский и Сукийский. Святой Харитон прославился своей духовной мудростью и строгими монастырскими правилами. Он прожил благочестивую жизнь и умер около 350 года, оставив после себя важное наследие для христианской общины.
Харитон Сповідник (изображение: Вікіпедія)
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, желательно не делать следующее:\
Не рекомендуется в этот день ходить в гости или приглашать друзей к себе. Наши предки считали, что это может привести к непредсказуемым конфликтам и ссорам.
Кроме того, заключать серьезные финансовые соглашения в этот период тоже не рекомендовали, поскольку считалось, что такие договоренности не принесут желаемых результатов.
В народе этот день называется Харитонов. Наши предки верили, что в этот день не следует употреблять ягоды. Было убеждение, что в ягодах может вселиться нечистая сила.
Завтра именины празднуют Валентин, Вячеслав, Георгий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Александр, Остап, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна.
По гороскопу люди, родившиеся 28 сентября - Весы.
Кроме церковного праздника, 28 сентября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.