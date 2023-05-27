Церковный праздник 27 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела

27 мая православные верующие почитают память мученика Исидора.
Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - читайте в материале Styler.
Исидор Хиосский – это раннехристианский мученик родом из Александрии. Проживал он на острове Хиос (Греция). По указу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.
Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, возвращаются последние перелетные птицы, которые на своих крыльях приносят тепло.
В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Однако время посева огурцов и льна выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.
В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.
Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.
Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.
Именины 27 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.
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