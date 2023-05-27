Церковный праздник 27 мая: что строго запрещено, а что обязательно нужно сделать, у кого день ангела

Что известно о святом

Исидор Хиосский – это раннехристианский мученик родом из Александрии. Проживал он на острове Хиос (Греция). По указу императора Декия в 249 году был зачислен на военную службу. Исидор, будучи христианином, отказался принести жертвы языческим идолам, за что его подвергли пыткам, а в 251 году усекли мечом.

Святого Исидора наши предки прозвали Сидором, приписывая ему заботу об огурцах и управление северным ветром. Считалось, что с приходом Сидора заканчиваются заморозки, возвращаются последние перелетные птицы, которые на своих крыльях приносят тепло.

В день Сидора сажали огурцы и сеяли лен. Однако время посева огурцов и льна выбирали не только по народному календарю, но и по целому ряду признаков.

Важные приметы этого дня

Если день погожий, то огурцов будет много.

Холодный день – к холодному лету.

Ранние ласточки – к счастливому году.

У человека, который увидев первую ласточку, умоется молоком, будет белая и чистая кожа.

Ласточки высоко летают – к ясной погоде без осадков, низко – к дождю.

Если утро пасмурное и прохладное, а к вечеру прояснится, то посеянные в этот день огурцы не дадут хорошего урожая. Высаживать рассаду нужно позже.

Что нельзя делать 27 мая

В этот день нельзя оставлять в доме гостей на ночевку, поскольку считается, что это может принести разлад и беспокойство в семью.

Не стоит сажать огурцы 27 мая, если дует резкий и северный ветер.

Также запрещается устраивать праздники, охотиться или рыбачить. День нужно провести в работе.

Именины 27 мая отмечают: Леонтий, Максим, Петр, Никита, Серапион.