Церковный праздник 26 октября: что сегодня нельзя делать - самый строгий запрет дня

26 октября в Украине христиане чтят память великомученика Димитрия Солунского, который был сыном римского проконсула в Фессалониках.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Родители Димитрия были тайными христианами. Когда его отец умер, то он занял его место и стал проконсулом Фессалоникийской области. Но он не устраивал гонения и казни христиан, а начал открыто просвещать жителей города. Он учил их христианской вере и объяснял, что необходимо искоренять языческие обычаи и прекращать поклонятся идолам.

В этот день верующие посещали богослужения в церквях и молились святому Дмитрию.

Также на праздник существовала традиция поминать умерших родственников, молиться за упокой их душ. Особенно это нужно делать в канун праздника на родительскую Дмитровскую субботу. У Дмитриев День для усопших в доме ставили миску воды, чтобы они могли умыться.

В этот день также угощали людей сладостями, подавали милостыню нищим, чтобы они помянули усопших родственников.

Что нельзя делать в Дмитриев день

В этот день людям строго запрещалось работать.

Сегодня нельзя забывать об усопших родственниках. Их поминают за столом и оставляют на ночь воду и новое полотенце. Это делается чтобы почившая душа могла напиться или умыться.

В этот день обед необходимо подавать вечером, поскольку души усопших родственников приходят после того, как стемнеет.

Главные приметы этого дня

По приметам в этот день уже сильно холодало и люди готовились к зиме;

Если на Дмитриев день был мороз и много снега, то это означало, что зима будет холодной и снежной;

Если заря была багровой, то ожидалась ветреная погода, а холод означал, что стекло на окнах запотеет;

Люди говорили, что в ночь на 26 октября нечисть крадет с неба луну, чтобы выдоить ее, как корову.

У кого 26 октября именины: Дмитрий, Афанасий, Марк, Василий, Антон.