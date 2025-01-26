Церковный праздник 26 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

26 января - 31-е воскресенье после Пятидесятницы. Сегодня по новому календарю православная церковь чтит память преподобных Ксенофонта и Марии. А по старому календарю 26 января почитают мучеников Ермила и Стратоника.

О том, какой праздник сегодня 26 января, а также о его истории, главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

История церковного праздника

О жизни Ксенофонта и Марии, которых чествуют в этот день, известно немного. Согласно преданию, супруги жили в Царьграде в V веке. Пара была набожными христианами, как и их сыновья, Аркадий и Иоанн.

Чтобы получить образование, юноши отправились в финикийский город Вирита. Однако вскоре Аркадий и Иоанн получили известие о болезни отца, поэтому вернулись в Царьград.

Благодаря искренним молитвам семьи Ксенофонт выздоровел, и юноши решили вернуться в Вириту морем. Во время путешествия поднялась буря, которая разбила корабль, однако Аркадий и Иоанн смогли спастись.

Доплыв до берега, юноши продолжили обучение в местных монастырях. Узнав о трагедии, Ксенофонт и Мария подумали, что дети погибли. Однако, когда Мария и Ксенофонт отправились в Иерусалим на паломничество, они встретили в городе сыновей благодаря Божьему Провидению.

После такой счастливой встречи Аркадий и Иоанн решили посвятить жизнь службе Богу, став отшельниками. А Мария с Ксенофонтом вступили в монастыри, перед этим раздав имущество нуждающимся.

Главные приметы этого дня

Если сегодня погода хорошая - весна будет ранней.

26 января звуки вокруг слышно лучше - вскоре погода ухудшится.

Сегодня день холодный - к засушливому лету.

Если в этот день кошка часто смотрит в окно - впоследствии не станет потепления.

Что сегодня нельзя делать

По народным приметам, чтобы не навлечь на себя неудачи, сегодня нельзя:

ругаться и сквернословить

ссориться с близкими или обижать кого-то

отказывать в помощи

открывать окна - души умерших родственников могут попасть в дом

Кроме этого, считается, что сегодня стоит поставить свечу в храме за упокой душ. Иначе умершие могут беспокоить живых родственников.

У кого сегодня день ангела

По новому стилю, 26 января день ангела отмечают: Мария, Аркадий, Федор, Иван, Петр, Семен.

Кроме этого, по старому стилю сегодня именины празднуют обладатели этих имен: Яков, Афанасий, Петр, Максим, Елизар.