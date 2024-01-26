Церковный праздник 26 января: чем этот день опасен, что нельзя делать

О том, что можно и категорически нельзя делать в этот день, его приметы, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Традиции этого дня

Ксенофонт и Мария жили в V веке и вели благочестивый образ жизни. У них было двое детей Иоанн и Аркадий. Как-то плыли сыновья на корабле в другой город, где должны учиться, и попали в сильный шторм. Дети смогли спастись, но их выбросило на разные берега и каждый считал своего брата погибшим

В этот день селяне гадали. К примеру, люди бросали горошины на тарелку. Если они катились звонко, то ждали мороз. А если тихо, считали, что будет снегопад.

Народные приметы этого дня

ясный день - к ранней весне

холодный день - к засушливому лету

вокруг чище слышны звуки - скоро испортится погода

кошка часто смотрит в окно - будет потепление

Что строго нельзя делать в этот день

Церковь говорит, что сегодня нельзя забывать о своих усопших родственниках, потому что иначе их душа проникнет в дом. Чтобы этого не произошло, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой. Не рекомендуется открывать окна, чтобы душа тоже не могла влететь внутрь.

День ангела сегодня празднуют:

Аркадий, Давид, Климент, Ксенофонт, Мария, Павла, Петр, Симеон, Федор.