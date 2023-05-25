Церковный праздник 25 мая: что строго запрещено, а что делать можно и нужно

Вознесение Господне — один из двунадесятых праздников церковного года, который отмечается православными на 40-й день после праздника Великой Пасхи, выпал в этом году на 25 мая. В этот день вспоминают вознесение воскресшего Иисуса Христа.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и запреты - в материале Styler дальше.

Вознесение Господне 2023

Праздник неслучайно отмечается через сорок дней после Пасхи. Дело в том, что именно на этот день по закону Моисееву родители приносили младенцев после рождения в храмы к Господу. Соответственно, и на 40-й день после своего Воскресения Иисус Христос должен был войти в небесный храм.

Согласно Евангелиям от Марка и от Луки, а также книге Деяний святых апостолов, после своего воскресения Иисус в течение 40 дней являлся апостолам, рассказывая им о Царстве Божием, готовя их к грядущему служению. Согласно Евангелию от Луки, после этого господь привел апостолов на Елеонскую гору и рассказал о грядущем Царствии Божьем и о том, что скоро Дух Божий сойдет на них и они будут крещены Святым Духом. А затем благословил их и возносился на небо.

Главные приметы этого дня

Если рассвет красный сегодня - летом будет мало дождей;

Если пасмурное утро - жди дождливое лето;

Рябина зацвела к этому дню - будет хороший урожай льна.

Много комаров – к дождю и хорошему овсу.

Мало комаров – овса и травы не будет.

Что нельзя делать 25 мая

запрещено ругаться, выяснять отношения, спорить;

нельзя делать уборку, стирать, гладить, шить, заниматься тяжелой работой;

запрещено резать и брать в руки острые предметы, а также нужно быть осторожным с огнем - можно пораниться.

Что нужно сделать на Вознесение

Желательно сходить в церковь, провести день в молитвах, исповедоваться и причаститься.

Праздник всегда выпадает на четверг и в этот день нет ни поста, поэтому разрешено есть любые блюда.

В дохристианские времена люди отмечали переход с весны в лето. Считалось, что именно в этот период наступает настоящая жара. Тогда во время празднования водили хороводы, пели, устраивали громкие застолья.

Также существует традиция на Вознесение печь особое печенье. Такое угощение имело название "лесенки" (оно символизирует восхождение Сына Божия на небеса). Делали его в виде перекладин из теста, освящали в церкви, а потом угощали им родных.

25 мая именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.