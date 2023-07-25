Церковный праздник 25 июля: что категорически нельзя делать и как правильно отметить

25 июля церковь празднует день памяти мучеников Прокла и Иллария. В народном календаре праздник получил название Прокл Плакальщик.

Что можно и нельзя делать, традиции, приметы и день ангела - читайте в материале Styler.

В чем суть праздника

Название народного праздника Прокл Плакальщик связано с тем, что с этого дня начинали выпадать большие росы. Из-за обилия влажности урожай "плакал", то есть, начинал портиться и гнить.

Поэтому люди старались этот день посвятить работам в огороде и поле. Они убирали урожай, спешили заготовить сено на зиму. Роса, выпавшая на Прокла, считалась целебной. Ее собирали с ранней зари, а потом умывались и протирали глаза.

Что нельзя делать 25 июля

В этот день запрещается заниматься тяжелым трудом, делать ремонт, убирать или шить. Можно только готовить пищу. Также запрещается ругаться и сквернословить. Считается, что вся отрицательная энергия возвращается тройной силой.

Период хорош для переговорных процессов, а также проведения совещаний. Также нельзя давать деньги в долг.

Приметы на 25 июля

Нет росы и тумана – к будущему ненастью и плохому урожаю.

Много грибов в лесу – к похолоданию.

Какая погода в этот день – эту же следует ждать осенью.

Если день выдавался не по-летнему прохладный, то будет суровая зима.

Пожелтевшие листья вершин деревьев — к ранней осени.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Серапион, Симон, Феодор.