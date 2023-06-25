Церковный праздник 25 июня: что сегодня категорически нельзя делать, как помолиться

25 июня православные верующие отмечают день Онуфрия Великого. Этот египетский ранне-христианский святой, живший в IV веке, является покровителем путешественников и бездетных семей.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.
Святой сначала жил в монастыре, а затем отказался от всех благ цивилизации и ушел в пустыню, чтобы стать отшельником. Он много постился, молился и боролся со страстями. Из-за монашеского образа жизни он не раз был близок к гибели. Именно поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от смерти.
По преданию, однажды к нему пришел преподобный Пануфрий, именно он и записал все о жизни Онуфрия Великого в пустыне. Они много разговаривали, а в конце вечера Онуфрий лег, помолился и сказал: "В руки Твои, Боже мой, отдаю дух мой" и умер.
День Ангела в эту дату празднуют: Аркадий, Арсений, Евгений, Орест, Анастасия.
"Святой Онуфрия, ты, который готов был скорее отойти в вечность, чем выбрать грех, протестующий против святейшей Божьей Воли и Доброты, пусть Твоими молитвами Святой Дух дарит нам Свет Свой, чтобы мы видели истинную стоимость всех вещей, понимали последствия греха и делали наш выбор, учитывая Вечность, помня, что мы созданы для Бога и небесной славы.
Не для славы земной, карьеры, бизнеса, развлечений. Чтобы мы понимали, что все это только может быть средством служения Богу и ближним.
Небо - наша пристань, а земля - только корабль. Молись, чтобы мы, подобно Тебе, познавшему Бога как единое и высшее Добро, закончили свой земной путь в объятиях Творца, со словами Твоей последней молитвы: "Господи, в руки Твои предаю душу мою". Аминь.
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