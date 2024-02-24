Церковный праздник 24 февраля: каких дел сегодня нужно избегать и кого поздравить с именинами

История праздника

Церковь признает три обретения главы святого Иоанна Предтечи. Первое произошло в IV веке, второе - в V в., а третье - в IX в. Эти события церковь отмечает: 9 марта - первое и второе обретение, а третье - 7 июня.

Согласно церковным преданиям, Святого Иоанна Крестителя обезглавили из-за происков иудейской царевны Иродиады и ее дочери Саломеи. После казни Пророка его тело похоронили в городе Севастии, а главу святого благочестива Иоанна, жена царского чиновника Худзи, тайком похоронила на горе Елеонской.

Много лет спустя, когда на этом месте начали копать ров для закладки фундамента для церкви, нашли голову Иоанна Крестителя. Это считается первое обретение. После этого голову похоронили на том же месте, но с годами церковь пришла в упадок и о святыне забыли.

Однажды двум монахам явился сам Креститель и указал на место захоронения его головы. Долгое время ее прятали в разных местах, пока не спрятали в пещере, возле Эмессы, где впоследствии поселились благочестивые монахи и основали там монастырь. В 452 году архимандриту этой обители Маркелу святой Иоанн Креститель в видении указал место, где именно спрятана его глава. Так произошло второе обретение.

Приметы дня

лежит снег - Пасха будет холодной, а год - урожайным

появились почки на деревьях - лето будет жарким

ветреная погода - будет потепление

вечером птицы садятся на землю - лето будет теплым и солнечным.

Что нельзя делать

ссориться, злословить и обижаться

стирать белье и заниматься тяжелым физическим трудом

рубить деревья и брать в руки любые острые предметы

начинать новые дела, потому что они не принесут никакой радости

есть красные фрукты, потому что они являются символом праздника

вязать, шить, вышивать

День ангела сегодня празднуют: Иоанн, Илларион, Екатерина, Софрон.

Молитва к Иоанну Крестителю

"Святой Иоанн, предтече и Крестителю Господню. Тебя послал Господь, чтобы дать свидетельство о свете и чтобы уверовали все в тот истинный свет, который пришел в мир просветить каждого человека. Ты - Всемирный пророк, больше всех пророков. Они проповедовали Христа Иисуса словами, а ты указал на него рукою и сказал: "Это Агнец Божий, берущий на себя грехи мира".

Ты проповедовал покаяние, ты крестил раскаявшихся в Иордане, ты удостоился своей рукой коснуться главы самого Царя и Бога. Ты - первый мученик, ты - постников и отшельников наставник, ты - учитель чистоты, ты - близкий друг Христа. Тебя прошу, к тебе припадаю: не откажи мне в покровительстве. Пусть моя жизнь восстановится подлинным покаянием, как вторым крещением.

Выпроси мне милость прощения всех грехов и возвращения на путь настоящей христианской жизни, чтобы с твоей помощью я жил (жила) в Божьей благодати и смог (смогла) когда-нибудь войти в царство вечной жизни". Аминь