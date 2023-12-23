Церковный праздник 23 декабря: каких дел следует избегать, чтобы не навлечь болезней на весь следующий год

История праздника

Десять святых мучеников Критских: Феодул, Саторнин, Евпор, Геласий, Евникиан, Зотик, Помпий, Агафопус, Василид и Еварест пострадали за Христа в III веке при императоре Декии. Правитель Крита преследовал христиан и всячески уничтожал приверженцев церкви.

Как-то к Декию привели 10 христиан из разных городов Крита. Все они были очень благочестивы и имели непоколебимую веру в Иисуса Христа. Целый месяц их жестоко пытали, но вера в Бога давала им силы снести все пытки. Перед казнью они молились, чтобы Господь открыл глаза мучителям на истинную веру. Всем десяти мученикам отрубили головы.

В народе праздник известен под названием Федул Зимний. Наши предки верили, что в этот день нужно гадать на погоду. Также на Федула уже начинались приготовления к Святвечеру. В этот день наши предки убирали в хатах и начинали готовить праздничную кутью, а еще выпекали постные лепешки в форме коровок, бычков и лошадок, овец и коз, кур и петухов.

На Федула принято молиться Богородице и читать Священное Писание. Люди пытаются доделать свои дела до Рождества

Приметы дня

снег и сильный ветер в этот день предсказывает холодный и дождливый июль

если ветрено - будет хороший урожай в следующем году

куры беспокойны - будет метель

конь храпит - до снежной бури

Что сегодня нельзя делать

работать с острыми предметами - ножами, вилами, топорами и т. п. Если в этот день вы травмируетесь, то весь год будете болеть

подшивать край юбки, потому что проживете меньше, чем это велит судьба

бить кого-то, потому что обидчик из-за этого серьезно заболеет

злословить, ссориться и проклинать

День ангела сегодня празднуют: Василий, Давид, Иоанн, Павел, Иоанн и Макар.

Главная молитва дня

"Пречистая Дева Мария! С рассветом этого дня предаюсь Твоему Покрову и как добрый ребенок, умоляю Тебя: Матушка моя Небесная, опекайся мною! В Твои руки отдаю душу мою и тело, - всю мою жизнь. А Ты, добрая Небесная Мать, будь лучшей Матерью и Заступницей!

Охраняй меня всегда сильным Твоим Покровом во всех опасностях для души и тела. Заступайся за меня у Твоего Сына и Своими молитвами убавляй Его Святой Гнев по поводу моих грехов! Ибо я хорошо знаю, что Ты, Царица Неба, всегда успешно помогаешь всем, кто с доверием предается Твоему покровительству. И твердо верю, что под Твоей Святой Опекой легче смогу избегать всех опасностей для души и тела и исполнять Божью Волю, а после смерти постичь вечное счастье на Небе". Аминь.