Церковный праздник 22 января: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
По новому церковному календарю 22 января православная церковь чтит апостола от 70-ти Тимофея. По старому календарю сегодня чествуют святого мученика Полиевкта.
О том, какой праздник сегодня 22 января в церковном календаре, а также о главных запретах и традициях этого дня рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
История церковного праздника
Апостол Тимофей был учеником апостола Павла. Святой родился в I веке, в городе Листры. Тем временем апостол Павел проповедовал, странствуя по странам.
Однажды Павел пришел в город, в котором жил Тимофей с семьей. Молитвами Павел исцелил хромого юношу, что заставило многих жителей поверить в Господа. Среди верующих был и Тимофей с матерью и бабушкой.
Впоследствии Тимофей стал учеником Павла, а через некоторое время начал сопровождать апостола и помогать ему в проповедях. Апостол относился к Тимофею как отец, а через 15 лет рукоположил его в епископы церкви в Ефесе.
Однако в городе проживало много язычников, которые решили провести праздник с поклонением идолам. Апостол Тимофей пытался остановить еретиков и рассказать им о Христе.
Разъяренные язычники забили святого камнями. Мощи апостола Тимофея были перенесены в храм Святых Апостолов, в Константинополе.
Народные традиции праздника
Предки считали, что после дня Тимофея наступают морозы. Поэтому дом готовили к холодам и отказывалась от дальних поездок.
Кроме этого, по убеждениям предков, в этот день могут сниться вещие сны. Поэтому увиденное следует проанализировать.
Главные приметы этого дня
- Если сегодня метель - длительное время будет непогода
- 22 января погода солнечная - вскоре придет весна
- Если сегодня пошел снег - урожай будет обильный
Что сегодня нельзя делать
По народным приметам, чтобы избежать невзгод, сегодня нельзя:
- сквернословить и ссориться с близкими
- выносить мусор - на помойку может отправиться счастье дома
- испытывать успех
У кого сегодня день ангела
По новому стилю, 22 января именины у обладателей таких имен: Иван, Георгий, Макар, Петр, Леонтий, Николай, Тимофей, Анастасия.
А по старому стилю сегодня день ангела празднуют: Филипп, Захар, Павел, Антонина, Петр.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Церковный календарь, Википедия.