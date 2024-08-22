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Церковный праздник 22 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 22 августа 2024 06:00
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Церковный праздник 22 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Церковный праздник 22 августа 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 22 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Агатоника, Зотика, Теопрепия, Акиндина, Севериана и других с ними по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

Святой Агатоник жил во времена императора Максимиана в городе Никомидия. Он активно проповедовал христианство, обращая людей к вере во Христа.

Однажды римский комит Евтолмий, посланный императором для преследования христиан, прибыл в город Карпин, где встретил святого Зотика и его учеников. Евтолмий приказал казнить учеников, а Зотика взял с собой. Вернувшись в Никомидию, он также арестовал святого Принкипса, которого Агатоник обучал христианской вере, и связал его с другими христианами, такими как Зотик, Теопрепий, Акиндин и Севериан.

Евтолмий повел их в Тракию, где мучеников долго пытали, после чего казнили. Святого Зотика, Теопрепия и Акиндина убили в городе Потама, нанеся тяжелые раны. Святого Севериана казнили за преданность Христу у Халкидона. Других мучеников вместе с Агатоником привезли в Византию, а затем в Силеврию, где их казнили.

Церковный праздник 22 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Римский император Божественный Максимиан I (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 22 августа

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Сплетничать или лениться
  • Ссориться с родными
  • Ругаться, сквернословить
  • Дарить и принимать подарки
  • Носить украшения из металла
  • Хвастаться своими достижениями.

Также не рекомендуется сегодня отправляться в путешествие или дальнюю дорогу, ведь там вас могут подстерегать неприятности. Кроме этого, в старину люди верили, что женщинам в этот день не стоит есть до заката, чтобы не потерять свою красоту.

Народные приметы и традиции этого дня

  • Холодно и идет дождь - зима будет ранней и морозной
  • Солнечный, теплый день - такая же погода будет осенью
  • Много паутины летает в воздухе - к холодной зиме
  • На деревьях много орехов - ожидайте зимой много снега
  • Много пыли над дорогой - несколько дней будет жара
  • Дует сильный ветер - зимой ждите частые бури.

В конце лета в Киевской Руси начиналось время ярмарок, где крестьяне и горожане запасались всем необходимым для зимы. Покупали теплую одежду, шерстяные изделия, дрова и сани, чтобы быть готовыми к холодам.

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Василий, Гаврило, Иван, Афанасий, Макар, Михаил, Федор, Ариадна.

По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День памяти работников органов внутренних дел Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей
  • Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
  • День катания по радуге
  • Всемирный день риса джолоф
  • День растительного молока.

Ранее мы публиковали об Усекновении главы Иоанна Предтечи 2024 года: новая дата, история и традиции праздника.

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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.

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