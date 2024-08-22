Церковный праздник 22 августа: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела
Сегодня, 22 августа, праздник - православные украинцы чтят память святых мучеников Агатоника, Зотика, Теопрепия, Акиндина, Севериана и других с ними по новому церковному календарю.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.
Какой сегодня праздник в церковном календаре
Святой Агатоник жил во времена императора Максимиана в городе Никомидия. Он активно проповедовал христианство, обращая людей к вере во Христа.
Однажды римский комит Евтолмий, посланный императором для преследования христиан, прибыл в город Карпин, где встретил святого Зотика и его учеников. Евтолмий приказал казнить учеников, а Зотика взял с собой. Вернувшись в Никомидию, он также арестовал святого Принкипса, которого Агатоник обучал христианской вере, и связал его с другими христианами, такими как Зотик, Теопрепий, Акиндин и Севериан.
Евтолмий повел их в Тракию, где мучеников долго пытали, после чего казнили. Святого Зотика, Теопрепия и Акиндина убили в городе Потама, нанеся тяжелые раны. Святого Севериана казнили за преданность Христу у Халкидона. Других мучеников вместе с Агатоником привезли в Византию, а затем в Силеврию, где их казнили.
Римский император Божественный Максимиан I (изображение: Википедия)
Что нельзя делать сегодня, 22 августа
Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:
- Сплетничать или лениться
- Ссориться с родными
- Ругаться, сквернословить
- Дарить и принимать подарки
- Носить украшения из металла
- Хвастаться своими достижениями.
Также не рекомендуется сегодня отправляться в путешествие или дальнюю дорогу, ведь там вас могут подстерегать неприятности. Кроме этого, в старину люди верили, что женщинам в этот день не стоит есть до заката, чтобы не потерять свою красоту.
Народные приметы и традиции этого дня
- Холодно и идет дождь - зима будет ранней и морозной
- Солнечный, теплый день - такая же погода будет осенью
- Много паутины летает в воздухе - к холодной зиме
- На деревьях много орехов - ожидайте зимой много снега
- Много пыли над дорогой - несколько дней будет жара
- Дует сильный ветер - зимой ждите частые бури.
В конце лета в Киевской Руси начиналось время ярмарок, где крестьяне и горожане запасались всем необходимым для зимы. Покупали теплую одежду, шерстяные изделия, дрова и сани, чтобы быть готовыми к холодам.
У кого день ангела сегодня
Сегодня именины празднуют: Александр, Алексей, Василий, Гаврило, Иван, Афанасий, Макар, Михаил, Федор, Ариадна.
По гороскопу люди, которые родились сегодня - Львы.
Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня
Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:
- День памяти работников органов внутренних дел Украины, погибших при исполнении служебных обязанностей
- Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений
- День катания по радуге
- Всемирный день риса джолоф
- День растительного молока.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Кредо, Sogodni Svyato, Википедия.