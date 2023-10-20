Церковный праздник 20 октября: что сегодня нельзя делать, чтобы не было несчастья

20 октября по новому церковному календарю христиане чтят память святого Артемия Антиохийского. Он жил в IV веке и известен как христианский святой.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В древних трудах пишут, что Артемий был военачальником во времена правления императора Константина Великого. Благодаря своей доблестной службе он стал наместником Египта. После смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который причастен к гонениям сторонников христианской веры.
В древние времена в эту дату раньше мужчины занимались починкой заборов, а женщины готовили запасы еды на зиму, квасили капусту.
Для свадеб эта дата считалась неудачной, а если перенести церемонию никак нельзя, то молодоженам в обувь клали по камушку - суеверные верили, что таким образом можно защитить их брак от скорого распада.
Бытовал запрет вытряхивать одеяла и подушки в этот день - считалось, что в противном случае вместе с пылью улетучится и удача и достаток.
Строгим запретом было оставлять сломанным забор или ограду, и в случае обнаружения поломок нужно было обязательно все отремонтировать до конца дня - суеверные считали, что иначе в бедности можно будет провести весь следующий год.
В эту дату походы на кладбище разрешались только днем, до захода солнца - в противном случае, как верили, можно было навлечь беду на своих родных.
20 октября именины отмечают: Артемий, Павел, Александр, Ирина, Иван, Петр, Герасим, Леонид, Михаил, Николай, Федор.
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