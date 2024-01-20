Церковный праздник 20 января: кого поздравить с именинами и как помолиться

История праздника

Евфимий Великий родился в конце IV в. в армянском городе Мелитин. Там он позже стал священником, а затем отправился к Святой Земле и остановился в келье возле Иерусалима.

Через несколько лет возле пещеры Евфимия начали поселяться набожные отшельники. Так образовался мужской монастырь. Сам святой отправился в пустыню Рува над Мертвым морем, где вел одинокую жизнь.

Предания свидетельствуют, что Евфимий исцелил сына арабского князя. Многие арабы узнали об этом чуде и приняли христианство. Сам святой провел 68 лет в пустыне и несколько лет не дожил до столетия.

В народе этот день называли Евфимовым. Этот праздник был очень удачным для проведения свадеб, засылания сватов и любых любовных дел. Люди верили, если в этот день крестить ребенка - он вырастет счастливым, если в этот день родится ребенок, то он проживет долгую, полную удивительных событий, жизнь.

Приметы дня

какая сегодня погода, такой будет и на Масленицу

утренняя заря быстро угасает - скоро будут морозы

коты скребут пол - ждите метели

пасмурная погода - весной будут заморозки

Что сегодня нельзя делать

выходить из дома после заката

поднимать найденные деньги

ссориться, ругаться и злословить

выполнять тяжелую физическую работу

давать и брать взаймы

петь после заката

День ангела сегодня празднуют: Евсей, Ефим, Ефим, Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий, Петр, Мирослав.

Главная молитва дня

"Позволь мне дать, о Господи, здоровье тела и умение его сохранить. Позволь мне дать, о Господи, святую душу, которая постоянно внимательна к тому, что добро и чисто. Поступи, чтобы перед лицом искушения ко греху я не впадал в страх, но всегда умел найти способ вернуть всем вещам положенный порядок.

Освободи, о Господи, дать мне душу, которой чужда всякая скука и которая не знает нареканий, вздохов и ропотов. Одари меня, Господи, чувством юмора. Дай мне благодать разбираться в шутках, чтобы я испытал в жизни немного истинной радости и других мог ею одарить.

Господи, который в своих Святых Книгах сказал, что "в ясном лице царя - жизнь", яви над нами и над землею, которую Ты сотворил, ясно свои лица и удели нам почести духа. Милостивым и ясным Лицом Твоим просвещения, Духа Святого, наши сердца, усиль в нас сияние Твоей благодати, чтобы мы добрыми поступками заслужили то добро, о котором Тебя просим. Через Христа, Господа нашего". Аминь.