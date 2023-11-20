Церковный праздник 20 ноября: что точно нужно сделать для привлечения удачи, а что - запрещено

20 ноября в Украине по новому православному календарю чтят память святого Прокла.
О том, что категорически нельзя делать в этот день, а что нужно сделать обязательно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
В этот день церковь вспоминает о святом Прокле, который был учеником Иоанна Златоуста. Он считался покровителем людей, которым нужно найти веру в своем сердце. Считается, что Прокл спас прихожан от ужасного землетрясения.
По традициям, в этот день нужно обязательно дать отпор темным силам. Для этого взрослым вдали от детей стоит громко произнести грубые слова. Они помогут защитить дом, уберечь от несчастья, заставив темные силы и дальше прятаться под землей, которую начинает сковывать мороз.
В этот день категорически запрещено ссориться с родителями. Тот, кто обидит свою мать, потеряет счастье и удачу. Также стоит отказаться от скандалов с друзьями. Запрещено сплетничать, лгать и оскорблять людей.
Помимо этого, 20 ноября не стоит брать взаймы. А людям, которые планируют дальние путешествия, стоит перенести выезд.
День ангела 20 ноября отмечают: Алексей, Николай, Иван, Прокл, Ольга.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.
Помимо этого, недавно появился церковный календарь на 2024 год.