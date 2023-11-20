RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Церковный праздник 20 ноября: что точно нужно сделать для привлечения удачи, а что - запрещено

Какой праздник 20 ноября (фото Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

20 ноября в Украине по новому православному календарю чтят память святого Прокла.

О том, что категорически нельзя делать в этот день, а что нужно сделать обязательно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Что нужно сделать в этот день, традиции

В этот день церковь вспоминает о святом Прокле, который был учеником Иоанна Златоуста. Он считался покровителем людей, которым нужно найти веру в своем сердце. Считается, что Прокл спас прихожан от ужасного землетрясения.

По традициям, в этот день нужно обязательно дать отпор темным силам. Для этого взрослым вдали от детей стоит громко произнести грубые слова. Они помогут защитить дом, уберечь от несчастья, заставив темные силы и дальше прятаться под землей, которую начинает сковывать мороз.

Главные запреты этого дня

В этот день категорически запрещено ссориться с родителями. Тот, кто обидит свою мать, потеряет счастье и удачу. Также стоит отказаться от скандалов с друзьями. Запрещено сплетничать, лгать и оскорблять людей.

Помимо этого, 20 ноября не стоит брать взаймы. А людям, которые планируют дальние путешествия, стоит перенести выезд.

Приметы этого дня

  • Залило дождем - снежной зимы не будет
  • Снег валит с самого утра - морозы наступят на днях
  • Птицы шумят под крышей - боятся непогоды
  • Солнце слепит глаза - мороз будет сильным
  • Небо затянули тучи - декабрь будет щедр на осадки.

У кого сегодня День ангела

День ангела 20 ноября отмечают: Алексей, Николай, Иван, Прокл, Ольга.

 

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

Помимо этого, недавно появился церковный календарь на 2024 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украинецерковный календарь