Церковный праздник 2 декабря: что сегодня нельзя делать, чтобы не нажить себе проблем

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Святой Аввакум был одним из 12 малых библейских пророков Ветхого Завета. Он проповедовал около 650 г. до н. э. Он предсказал порабощение Иерусалима и разрушение храма. Его пророчества сбылись.

В Священном Писании нет сведений о жизни Пророка. Считается, что он был современником пророка Иеремии. По легендам он умер за два года до того, как иудеи вернулись из Вавилона.

В народе в этот день принято молиться об изгнании из дома всякой нечисти и даровании крепкого спокойного сна. Девушки традиционно собирались на вечерницы, где шили, вязали и занимались рукоделием. А вот веселиться в этот день было запрещено.

Приметы дня

если сегодня плохая погода - такой она будет вплоть до конца января

каркают вороны - скоро будет метель

если есть мороз, а петухи кукарекают - ждите оттепели

яркие звезды на небе - будут сильные морозы

гусь спрятал голову под крыло - придут морозы

Что нельзя сегодня делать

отправляться в путешествие, потому что рискуете нажить проблем

поднимать что-то с дороги, потому что найденная вещь может принести несчастье

проклинать, ссориться и злословить

делиться планами на будущее, потому что они не сбудутся

забрасывать начатые дела

День ангела сегодня празднуют: Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Николай, Алексей, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.

Главная молитва дня

"Душа Господняя, Душа Божья, Отец, Сын и Святой Дух, Пресвятая Троица, Непорочная Дева, Ангелы, Архангелы и Святые с неба, взойдите на меня.

Утверди меня, Господи, измени меня, наполни меня собой, пользуйся мною. Отдали от меня все силы зла, уничтожь их и сделай меня здоровым и способным творить добро.

Прогони от меня чары, ведьмы, черную магию, черные службы, очарованные предметы, заговоры, проклятия, уроки, приступы злого духа, дьявольские овладения, дьявольское напасть, всякое зло, грех, зависть, лицемерие, физическое, психическое, нравственное, болезнь, вызванную дьяволом.

Спали эти все виды зла в адском огне, чтобы уже никогда больше не коснулись меня, ни никакого другого создания в этом мире.

Приказываю силой Всемогущего Бога, во имя Иисуса Христа Спасителя, через покровительство Непорочной Девы Марии, всем нечистым духам, всем духам, которые беспокоят меня, чтобы оставили меня немедленно и навсегда, и чтобы пошли в вечный ад, связанные св. Михаилом-Арганлегом, св. Гавриил, св. Рафаилом, нашими Ангелами-Хранителями, раздавлены пятой Пресвятой Непорочной Девы Марии". Аминь.