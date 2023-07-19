Церковный праздник 19 июля: что строго нельзя делать в этот день, а что обязательно нужно

19 июля православная церковь отмечает день памяти преподобного Сысоя Великого. В народе дата называется - Сысоев день.

Что можно и категорически нельзя делать, приметы и традиции этого дня - в материале Styler.

Что известно о святом и традиции этого дня

Святой Сысой был монахом-отшельником и жил в египетской пустыне. За свою жизнь совершил немало подвигов, достиг высокой духовной чистоты и воспринял дар чудотворения, так что однажды даже своей молитвой вернул к жизни умершего отрока.

Мученик был чрезвычайно строг к себе, но с милосердием относился ко всем тем, кто обращался к нему за помощью. Он говорил, что его путь - ставить себя ниже всех остальных, потому что именно такое унижение ведет к чистоте духа.

В этот день наши предки внимательно наблюдали за Луной, определяя по ней погоду на ближайшие дни.

Целебными свойствами на Сысоя наделялась роса. Считалось, что она дает силы людям, животным, растениям.

Обязательно пройдитесь по росе, чтобы укрепить здоровье и избавиться от болезней. После прогулки ноги не вытирали, а надевали сухие носки, обувались и ходили так некоторое время.

Что строго запрещено делать сегодня

Матерям нельзя ругать своих дочерей, иначе они будут несчастливы в супружеской жизни.

Делать поспешные выводы, торопиться с решениями. Лучше подождите - все может разрешиться само собой, причем наилучшим для вас образом.

Женщинам - заниматься домашней работой, потому что в этот день им могут навредить злые духи. А вот мужчинам работать по дому сегодня можно.

Разглядывать отражение солнца в воде, чтобы не привлечь несчастья.

Приметы на 19 июля

Луна зеленоватого оттенка - скоро начнутся дожди, большая и в тумане - похолодает, белая и блестящая - похолодание, но без осадков.

Листья пожелтели - к ранней осени и зиме.

Желтые облака - к дождю.

Кто празднует День ангела:

Валентин, Василий, Иннокентий, Марта, Федор.