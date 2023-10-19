Церковный праздник 18 октября: что сегодня строго нельзя делать, у кого день ангела
19 октября 2023 года православные отмечают перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. В народном календаре праздник получил название Иванов день.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Традиции этого дня
Преподобный Иоанн Рыльский жил в IX-X веке на территории современной Болгарии, и является наиболее почитаемым святым покровителем болгарского народа. Он с юности решил посвятить свою жизнь служению Богу, был монахом и отшельником, а также игуменом монастыря, который воздвигли возле пещеры гор Рила.
На украинских землях издавна люди собирались в компании и рассказывали друг другу всякие страшные истории, и работы в эту дату откладывали на потом - день посвящали отдыху.
Верили, что конюшенный домовой сегодня треплет гривы кобылам и подымает на дыбы жеребцов, поэтому в этот день коням давали отдохнуть и кормили досыта.
Главные приметы этого дня
- Если этой ночью припорошило снегом, а небо было звездным, то жди в скорости лютые морозы
- Если в этот день перелетные птицы летят высоко в небе, то зима будет снежной, а если низко - снега будет мало
- Когда день выдался теплым в праздник, значит весна тоже будет теплой, а зима не принесет сильных морозов
Что нельзя делать в этот день
Строго запрещалось в Иванов день убивать пауков - верили, что в их обличии в дом приходили умершие родственники.
Нельзя было оставлять сушиться вещи на ночь - в противном случае нечисть могла туда залезть и вселиться через одежду в человека, когда тот ее надевал.
Бытовал запрет оборачиваться на звук шагов за спиной - суеверные утверждали, что иначе могут сцапать черти.
День ангела сегодня отмечают: Александр, Иван, Павел, Николай, Сергей, Петр и Федор.
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