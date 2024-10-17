Церковный праздник 18 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 18 октября в церковном календаре

По преданию Лука родился в языческой семье. Он был врачом, свидетельствующим о его образовании и хороших знаниях медицины.

Лука сопровождал апостола Павла во время его путешествий и помогал ему в служении. Он был не только врачом, но и верным учеником. Лука написал свое Евангелие специально для язычников, чтобы рассказать им об Иисусе Христе.

В своем тексте он подчеркивал милосердие, любовь к ближнему и справедливость. В другой книге, "Деяниях Апостолов", он описал развитие ранней церкви и деятельность апостолов после вознесения Христа, показывая действие Святого Духа. Умер мучеником в Греции.

Евангелист Лука, апостол от 70-ти (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

Ссориться и сплетничать

Попробовать острые блюда

Занимать деньги взаймы

Хвастаться достижениями.

В этот день парам следует избегать ссор, ведь конфликты могут затянуться на год или даже разрушить отношения. Также запрещено поднимать что-либо из земли, чтобы не взять на себя чужие неприятности.

Народные приметы и традиции 18 октября

Весь день нет ветра - в ближайшее время похолодает

Утром пошел снег - следует ждать теплую зиму

Погода меняется несколько раз в день - таким будет весь октябрь

Небо затянуто облаками - скоро начнутся сильные дожди

Много птиц сидят на деревьях - надвигается ненастье

Ярко сверкает луна - к ясной погоде

В доме появились насекомые - к мягкой зиме.

В этот день обычно проводили шумные ярмарки, где продавали овощи, преимущественно лук. Люди готовили из нее разные блюда, но особенно популярными были пироги.

У кого день ангела 18 октября

Завтра именины празднуют: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

По гороскопу люди, родившиеся 18 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 18 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: