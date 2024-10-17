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Церковный праздник 18 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Четверг 17 октября 2024 23:16
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Церковный праздник 18 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела Какой церковный праздник 18 октября 2024 по новому календарю (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

18 октября православные украинцы чтят память святого апостола и евангелиста Луки по новому церковному календарю.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 18 октября в церковном календаре

По преданию Лука родился в языческой семье. Он был врачом, свидетельствующим о его образовании и хороших знаниях медицины.

Лука сопровождал апостола Павла во время его путешествий и помогал ему в служении. Он был не только врачом, но и верным учеником. Лука написал свое Евангелие специально для язычников, чтобы рассказать им об Иисусе Христе.

В своем тексте он подчеркивал милосердие, любовь к ближнему и справедливость. В другой книге, "Деяниях Апостолов", он описал развитие ранней церкви и деятельность апостолов после вознесения Христа, показывая действие Святого Духа. Умер мучеником в Греции.

Церковный праздник 18 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Евангелист Лука, апостол от 70-ти (изображение: Википедия)

Что нельзя делать

  • Ссориться и сплетничать
  • Попробовать острые блюда
  • Занимать деньги взаймы
  • Хвастаться достижениями.

В этот день парам следует избегать ссор, ведь конфликты могут затянуться на год или даже разрушить отношения. Также запрещено поднимать что-либо из земли, чтобы не взять на себя чужие неприятности.

Народные приметы и традиции 18 октября

  • Весь день нет ветра - в ближайшее время похолодает
  • Утром пошел снег - следует ждать теплую зиму
  • Погода меняется несколько раз в день - таким будет весь октябрь
  • Небо затянуто облаками - скоро начнутся сильные дожди
  • Много птиц сидят на деревьях - надвигается ненастье
  • Ярко сверкает луна - к ясной погоде
  • В доме появились насекомые - к мягкой зиме.

В этот день обычно проводили шумные ярмарки, где продавали овощи, преимущественно лук. Люди готовили из нее разные блюда, но особенно популярными были пироги.

У кого день ангела 18 октября

Завтра именины празднуют: Андрей, Гаврило, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросинья, Злата.

По гороскопу люди, родившиеся 18 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 18 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • Международный день галстука
  • Международный день футболок
  • Международный день шампанского
  • Всемирный день студента
  • Всемирный день менопаузы.

Ранее появилась информация, когда Собор архистратига Михаила в 2024 году и что нельзя делать в этот день.

Также узнайте, какие церковные праздники в октябре 2024 года.

При написании материала были использованы источники: Церковный календарь УПЦ, "Благовіст", Sogodni Svyato.

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